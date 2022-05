Michel Temer elogia governo de Helder Barbalho no Pará: 'belíssimo trabalho'

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), foi elogiado pelo ex-presidente Michel Temer, do mesmo partido, em entrevista exclusiva concedida ao Grupo Liberal na manhã desta sexta-feira (13).

"Quero fazer um elogio ao Helder Barbalho. Foi meu ministro, fez um belíssimo trabalho, que o levou naturalmente a ter sucesso na eleição para o governo, e faz um belíssimo governo. Acompanho de longe, às vezes o trabalho que ele faz no Pará tem repercussão fora", comenta.

Assista à entrevista completa:

O ex-mandatário também falou sobre a Amazônia, citando que, em seu governo, foi criada a "maior reserva marinha que o mundo conhece", equivalente à soma da Alemanha e da Espanha.

"As queimadas geram angústia lá fora, temos que preservar a floresta. Mas é preciso ter cuidado com as palavras. Dizem: 'os estados europeus destruíram tudo, agora querem se meter aqui'. Mas eles estão dispostos a colaborar com a preservação, esse é o caminho", avalia Temer.