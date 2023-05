Diária de hotel de Lula e Janja em Londres pode chegar a R$ 37 mil

As diárias do hotel em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama brasileira Rosângela da Silva, a Janja, estão hospedados em Londres custam até R$ 37 mil. O casal chegou na capital inglesa na última sexta-feira (05) para participar da coroação do rei Charles III, na Abadia de Westminster. O evento, que reuniu 2.200 convidados, ocorreu neste sábado (06).

O hotel em questão é o Marriott Grosvenor House, no bairro de Mayfair - área nobre da cidade. De acordo com sites de reserva, a acomodação premium mais em conta, com vista para o Hyde Park, custa cerca de R$ 12 mil por dia. Uma das opções do local, a Royal Suite, pode ser reservada apenas de forma personalizada, tem 170 m², dois banheiros de mármores, sala de estar e de jantar separadas, closet e vista privilegiada.

“Localizado em Park Lane, no coração de Mayfair, nosso distinto hotel cinco estrelas oferece acomodações excepcionais, delícias epicuristas e vistas deslumbrantes do Hyde Park. A poucos passos de Bond Street, Knightsbridge, Regent Street, Palácio de Buckingham, V&A, museus de História Natural e Ciências e West End, explore Londres e tudo o que ela tem a oferecer à nossa porta”, descreve o site oficial do hotel.

Com cinco estrelas, o Marriott Grosvenor House foi construído no século 18 para uma família que, 100 anos depois, ganhou o ducado de Westminster da rainha Vitória. O filho do rei George II também já morou no local. Atualmente, o hotel conta com o restaurante JW Steakhouse. Os hóspedes são convidados a experimentar o clássico chá da tarde britânico no Park Room ou encontrar amigos para brindar com coquetéis e drinques no Bourbon Bar.

Reuniões

Além da participação na coroação, a agenda de Lula contou com uma reunião com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Subak, que afirmou que fará um repasse de R$ 500 milhões para o Fundo Amazônia. Ainda esse mês, o presidente brasileiro viajará ao Japão para participar do encontro do G7, em Hiroshima.