Lideranças empresariais e políticas do Pará defendem a Amazônia na Inglaterra

Terminou nesta sexta-feira, 21, em Londres, na Inglaterra, o Lide Brazil Conference London, evento que reuniu, em dois dias, empresários, políticos e investidores brasileiros e britânicos para debater o desenvolvimento socioeconômico do País.

Na conferência, o Grupo Liberal esteve representado pelo CEO da Indústria de Bebidas Paraense (Inbepa), Ronaldo Jr., filho de Ronaldo Maiorana, presidente-executivo do grupo de comunicação na Amazônia. Também participaram do encontro o governador do Pará, Helder Barbalho, os senadores Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e a ex-ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira, além do ex-governador e ex-prefeito de São Paulo João Doria, fundador e presidente do Grupo de Líderes Empresariais (Lide).

“O Grupo Liberal, na qualidade de maior veículo de comunicação do Norte do País, tem o dever de ser um grande vetor democrático ao transmitir toda informação sobre as movimentações dos setores público e privado que impactarão na vida da população amazônica”, resumiu Ronaldo Jr., que também é presidente do Lide Pará.

Com cobertura, Grupo Liberal fortalece o serviço prestado à sociedade paraense

Para o empresário, ao fazer ampla cobertura jornalística de eventos como esse, o Grupo Liberal fortalece o serviço prestado à sociedade paraense. “Ao informar nossos leitores e seguidores com informações ágeis e apuradas direto das fontes e, também, ao questionar e cobrar, de forma propositiva, as demandas dos paraenses à quem está tomando as decisões fortalecemos nosso papel de bem informar ao público paraense”, destaca.

Segundo Ronaldo Jr., no primeiro dia de Lide Brazil Conference London, iniciado na quinta-feira, 20, o evento concentrou discussões sobre pautas ambientais, com destaque para o discurso da ex-ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira sobre a importância do Brasil e, especialmente, da região da Amazônia Legal, para o tema das mudanças climáticas.

Já no segundo dia, na sexta-feira, a pauta foi economia. Houve questionamentos sobre a taxa de juros brasileira, incluindo a participação do presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, que defendeu a autonomia do BC e a preservação de critérios técnicos para tomada de decisões monetárias. A fala dele foi elogiada pelo moderador do painel, o jornalista e editor do jornal britânico Financial Times, Michael Stott.

De acordo com o empresário Ronaldo Jr., a Amazônia e o Pará, hoje, estão no foco das pautas globais, não só relacionadas ao meio ambiente, mas também de oportunidades de negócios e desenvolvimento econômico. “A maior parte dos empresários participantes do evento eram ou do setor de energia ou do agronegócio. Segundo muitos deles, com quem conversei, o Pará hoje apresenta um importante atrativo para investimentos: mais possibilidades de economia sustentável do que em outros Estados do País”, afirma.