LIDE: ex-ministro Joaquim Levy defende 'trabalho diplomático' pela Amazônia e cita ação do Pará

O 2º dia da programação do Lide Brazil Conference contou com a presença do ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do BNDES Joaquim Levy, que atualmente é diretor de Estratégia Econômica e Relações com Mercados do Banco Safra. Durante o evento, realizado nesta quinta (20) e sexta-feira (21), representantes de países europeus, ministros, ex-ministros, senadores e empresários, debateram temas como economia, desenvolvimento social, meio ambiente e agronegócio.

No final de seu pronunciamento, Joaquim Levy defendeu um “trabalho diplomático de todos os níveis” para soluções questões envolvendo a Amazônia e citou o trabalho desenvolvido pelo Pará com o objetivo de alavancar o desenvolvimento sustentável.

“Ontem a gente ouviu a discussão, por exemplo, do dendê. O biocombustível de aviação sustentável, da palma brasileira, aproveitando terras que hoje estão ociosas ou degradadas. Isso é uma oportunidade formidável, mas a gente vai precisa de um trabalho diplomático de todos os níveis para fazer isso e com isso também ajudar a resolver o problema da Amazônia, criando fonte de riqueza nessa enorme região. O governador Helder tem trabalhado incansavelmente nisso”, declarou.

Helder, que também participa do evento, fez um pronunciamento no primeiro dia, destacando as medidas adotadas pelo estado, como o Plano Estadual de Bioeconomia.