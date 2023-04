Helder Barbalho participa da LIDE Brazil Conference em Londres

O governador do Pará, Helder Barbalho, está em Londres, na Ingraterra, participando do LIDE Brazil Conference, evento que debate economia, desenvolvimento social, meio ambiente e agronegócio. A programação começou nesta quinta-feira (20), e continua nesta sexta-feira (21). Além de Helder, ela conta com a participação dos ministros Carlos Fávaro (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e do senador Rodrigo Pacheco (presidente do Congresso Nacional).

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e os governadores Tarcísio de Freitas (SP), Cláudio Castro (RJ), Renato Casagrande (ES), Ronaldo Caiado (GO), também participam do evento, que conta ainda com autoridades europeias e 300 empresários e investidores.

Helder fez um pronunciamento na manhã desta quinta-feira, onde falou sobre os desafios dos estados da Amazônia. "Na condição de governador, mas também na condição de presidente de Consórcio de Governadores da Amazônia, que reúne os nove estados da região, temos buscado construir uma nova visão de comportamento da sociedade, do uso do solo em nossa região. Não é algo simples, em se tratando de uma região que há poucas décadas viu-se estimulada a ocupar o território mediante a ocupação da terra, gerando migração, gerando investimentos, impulsionando a partir do uso da terra com antropização, com a implementação de agricultura, pecuária", declarou.

Ele lembrou que o Pará tem o segundo maior rebanho bovino do Brasil e o maio bubalino, é lider em diversas atividades na agricultura, como açaí, cacau e dendê, e se tornou a principal província minerária do Brasil, ultrapassando Minas Gerais no minério de ferrro. "Este mesmo estado, com tantas vocações do uso extrativo, também é um estado que possui 70% do seu territorio preservado".