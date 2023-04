Estado constrói Escola Técnica e investe em capacitação profissional em Canaã dos Carajás

O governador Helder Barbalho assinou nesta terça-feira (18) a Ordem de Serviço para início da construção da Escola Técnica Profissionalizante do Pará (EETEPA), em um terreno de 11.336 m² no município de Canaã dos Carajás, no sudeste do Estado. As obras serão executadas pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc). O documento foi assinado durante a agenda de trabalho em Canaã, que contou ainda com a entrega de certificados de formação para 20 alunos do curso de Manutenção de Celulares, levado ao município pelo Programa “Qualifica Pará”.

Na ocasião, o chefe do Executivo Estadual destacou a chegada do ensino superior ao município, por meio da Universidade do Estado Pará (Uepa). “O município de Canaã dos Carajás tem a necessidade da educação e da qualificação da mão de obra, para que nós possamos preparar a nossa juventude. Eu tenho certeza que essa escola vai permitir que a nossa mão de obra seja qualificada, para que os empreendedores possam aproveitar. Além disso, estamos com o ‘Qualifica Pará’, e também anunciando a chegada do ensino superior por meio da universidade estadual, que estará presente com um campus, em parceria com a prefeitura do município, para colaborar com a mão de obra da população”, destacou Helder Barbalho.

Escola Técnica

A construção da Escola Técnica demandará um investimento de R$ 11.321.325,56. O projeto prevê 12 salas de aula, auditório, dois laboratórios especiais, biblioteca, anfiteatro, quadra esportiva coberta, bicicletário e motório.

“A EETEPA desempenha um papel fundamental para o desenvolvimento dos nossos alunos. Está cada vez mais difícil ter boas oportunidades somente com o ensino médio. Ter à disposição o ensino profissionalizante abre portas e torna tangíveis os sonhos e objetivos dos estudantes. Tenho certeza de que a construção desta EETEPA em Canaã transformará a realidade do município”, disse o secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares.

Qualificação

Além da construção da unidade escolar, o governo estadual fomenta a capacitação por meio do Programa “Qualifica Pará”. Os 20 alunos que receberam os certificados são moradores de Canaã dos Carajás. A entrega do documento marca um novo ciclo na vida profissional de cada um.

Com o objetivo de impulsionar a inserção e reinserção no mercado de trabalho, o “Qualifica Pará” conta com 1.452 turmas e 45 cursos, que atenderam quase 27 mil pessoas residentes nos 144 municípios. A coordenação do programa está sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster).

Além da capacitação, o programa prevê um microcrédito voltado aos educandos para permitir a compra de equipamentos e a estruturação do primeiro negócio, se houver interesse do aluno. O valor do crédito gira entre R$ 500 e R$ 5 mil, e está sob gerência do Banco do Estado do Pará (Banpará).