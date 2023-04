Em Brasília, Helder Barbalho assume compromisso de melhorar a posição do Pará no Ideb

O governador do Pará, Helder Barbalho, participou, na última terça-feira (18), do encontro anual “Educação Já”, promovido pela ONG “Todos pela Educação”, em Brasília (DF). Na oportunidade, o político apresentou o cenário da educação pública no estado e as ações do governo para a área. Segundo Helder, a meta da gestão é que o Pará passe a ocupar uma melhor colocação no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

“É uma obrigação de um estado que não pode apenas ficar no discurso do compromisso com a educação, mas transformar isso em realidade e ações efetivas. Acreditamos que estamos neste caminho e trabalhamos firmemente para transformar o nosso Estado em referência na educação deste país”, disse o governador do Pará.

Entre as ações voltadas para a educação, o governador destacou o novo piso salarial dos professores do magistério, e a Lei Estadual N° 9.890/2023, sancionada na semana passada, que cria e estrutura o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) para o quadro administrativo da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc). O Governo do Estado do Pará paga o segundo melhor salário do Brasil para professores, de acordo com levantamento recente divulgado pelo Movimento Profissão Docente. “Valorizar nossos professores e combater a evasão escolar”, avaliou Helder.

O governador também relatou o aumento de 50% do repasse para o transporte escolar, o incremento de 400% reais no valor por aluno, repassado para merenda escolar, além do programa Alfabetiza Pará, que reúne um conjunto de esforços e iniciativas, que vão do professor às ações pedagógicas, que estimulam um ambiente educacional adequado.

“Tudo isso sem contar com nossa agenda de investimentos. Temos 850 escolas e conseguimos entregar 123 completamente modernizadas em uma agenda de R$ 406 milhões, mas isso é muito pouco para podermos chegar em um ambiente adequado. Por isso, estamos buscando financiamentos que possam capitalizar o Estado e permita uma agenda de investimento com maior impulso”, ponderou.

Novo ensino médio

Questionado sobre o Novo Ensino Médio, Helder Barbalho disse que a medida representa um avanço, mas que precisa ser “aperfeiçoada”. “Entre o aperfeiçoamento e a revogação existe uma diferença enorme, portanto, vamos contribuir ao chamamento que a sociedade brasileira deve participar”, posicionou-se Barbalho.

O governador acredita que os conselheiros dos secretários de educação de estados e municípios devem debater o tema. “Para que possamos verificar quais ações são importantes para tornar o novo ensino médio efetivo na sua implementação e, acima de tudo, efetivo nas expectativas na formação de uma sociedade que tenha no ensino médio uma ferramenta de formação das pessoas”, completou.