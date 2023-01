Curionópolis tem índice de desenvolvimento da educação acima da média brasileira

Com o objetivo de diminuir a evasão escolar no município de Curionópolis, sudeste do estado, que cresceu em todo país durante a pandemia, aprimorando a educação em todos os níveis, a Prefeitura por meio da Secretaria de Educação tem buscado, por meio da equipe pedagógica que atua na cidade, Serra Pelada e Zona Rural, estratégias que garantam a permanência de crianças e adolescentes em sala de aula. O que garantiu, que número de alunos matriculados dobrasse e, a efetividade da educação, alcançasse novos e positivos índices. Hoje, são mais de 7 mil alunos matriculados regularmente na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos no município.

Em um relatório divulgado pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica ( IDEB), do Pará, ficou com média 4,55, abaixo da média nacional que é de 5,25. Porém, onze municípios paraenses aparecem acima da média nacional, entre eles, Curionópolis. O raio-X das cidades é uma publicação que agrupa os principais indicadores dos 144 municípios paraenses por área temática. O objetivo é mapear cada município para identificar a realidade social e as medidas cabíveis em cada realidade.

Trabalho também é cuidadoso com cada aluno (Divulgação/ Ascom/ PMC)

Para garantir que os alunos permaneçam em sala de aula, de acordo com a Secretaria de Educação, investimentos na área tem evitado que crianças e adolescentes fiquem fora da escola, um desses investimento tem sido a construção e entrega de novas unidades educacionais na cidade e em Serra Pelada. Além de todo o investimento na estrutura, a secretaria reforça que o trabalho realizado na Educação, tem rendido frutos positivos por analisar cuidadosamente os principais pilares da educação e investir em alternativas efetivas para que os alunos avancem da aprendizagem e consigam evoluir cada vez mais.