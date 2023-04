Helder e Marina Silva firmam convênios para fiscalização e regularização do uso do solo

Nesta terça-feira (18), o governador Helder Barbalho e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, se reuniram na sede do Ministério do Meio Ambiente, em Brasília, para assinar convênios que visam fortalecer a fiscalização de crimes ambientais, a troca de informações e a regularização do uso do solo. A assinatura do documento contou com a presença de técnicos do Estado e do Ministério.

As portarias assinadas preveem a criação de três grupos de trabalho: Grupo de Trabalho Fiscalização Ambiental (GTF-PA); Grupo de Trabalho Integração SISFlora-Sinaflor(GTSIFlora-PA) e Grupo de Trabalho Cadastro Ambiental Rural -Pará (GTCAR-PA).

Parceria entre entes federados

Para o governador Helder Barbalho, o alinhamento institucional entre Estado, municípios e União é essencial para o sucesso das ações de comando e controle associadas às políticas públicas de Estado voltadas ao desenvolvimento socioambiental aliado à geração de empregos e renda.

Durante a reunião, o governador destacou a importância de buscar uma conciliação entre as atividades econômicas já estabelecidas e as novas oportunidades. “Também é necessário que as vocações já constituídas precisam se adequar as novas regras e momento ambiental que vivenciamos”, ponderou o chefe do Poder Executivo Estadual paraense.

“Assinamos três convênios que têm relação com o trabalho que o Governo do Pará e o Ministério do Meio Ambiente já estão fazendo, então vamos integrar. Quero agradecer as nossas equipes e estamos aqui no Ministério a inteira disposição. Inclusive queremos criar um sistema de reconhecimento das boas práticas e criar mecanismos para que entendam que o crime não compensa e fazer direito vale a pena”, disse a ministra Marina Silva.