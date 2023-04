Empresa chinesa de papel demonstra interesse em abrir fábrica no Pará: 'gerar emprego', diz Helder

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), se reuniu nesta sexta-feira (14) com Ming Chung Liu, CEO da Nine Dragons Paper, uma grande fábrica de papel. De acordo com o governador, Chung Liu demonstrou o interesse em abrir uma fábrica da empresa em território paraense. "São os primeiros resultados de uma parceria que vai gerar emprego e movimentar a economia paraense", escreveu Helder em suas redes sociais, junto com a foto do encontro.

