Pará, União e China iniciam debates para substituir frota por ônibus 100% elétricos

Em agenda diplomática na China, nesta quinta-feira (13), o governador Helder Barbalho, conseguiu uma importante conquista para o estado do Pará: o avanço nas negociações com o Governo Federal e com o governo chinês para substituir 100% da frota de ônibus de Belém por modelos novos e elétricos. A medida tem como objetivo proporcionar mais conforto e segurança para os usuários do transporte público, além de contribuir para a transição dos combustíveis fósseis para uma economia mundial de baixo carbono.

Helder Barbalho destacou a importância da medida: “Belém hoje tem cerca de mil ônibus na Região Metropolitana. A ideia é que possamos iniciar essa modernização da frota pela experiência de Belém na solução de transporte elétrico coletivo. Isso vai resolver por um lado pela questão da energia limpa, já que deixamos de ter ônibus por combustão, e por outro lado resolve o problema gravíssimo da qualidade do transporte coletivo em Belém.”

Durante a agenda com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o CEO da BYD, maior fabricante de veículos elétricos do mundo, Wang Chuanfu, o governador conseguiu o avanço necessário para a viabilização da substituição da frota. “Medida para que possamos suprir o caos e deficiência do transporte coletivo em Belém”, reforçou Helder Barbalho.

A viabilização financeira para a substituição da frota está sendo articulada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O governador explicou que o BNDES se colocou à disposição para ajudar na equação financeira necessária para permitir que Belém possa receber ônibus elétricos. Helder Barbalho também ressaltou que essa medida faz parte de uma nova ótica do Governo Federal, que pretende criar estímulos para as montadoras de veículos elétricos se instalarem no Brasil e avançarem na produção.