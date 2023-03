Belém tem consulta e audiência pública sobre o novo sistema de transporte metropolitano

Ao longo do mês de março, a população das cidades de Belém, Ananindeua, Marituba e Benevides poderá participar de consulta e audiência pública sobre o novo Sistema Integrado de Transporte Público da Região Metropolitana de Belém (SIT/ Metropolitano), que deve contemplar os referidos municípios. O público pode participar tanto pela internet, até o dia 31 de março, por meio do site do NGTM (Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano), quanto presencialmente, em audiência agendada para o dia 23, no auditório do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev), localizado na avenida Alcindo Cacela, 1962, em Belém.

O sistema de transporte público tem o objetivo de integrar os municípios Ananindeua, Marituba e Benevides a Belém por meio do aumento da quantidade de ônibus e da redução de tempo de viagem.

“Para implantar esse sistema, nós queremos ouvir a população porque temos sentir as demandas de todos, incluindo ciclistas que se deslocam para trabalhar e outras necessidades. Vamos disponibilizar bicicletários nos terminais de Ananindeua e Marituba pra trazer mais comodidade. Inclusive, já estamos implantando na BR-316, ao longo de toda a BR, até o terminal de Marituba nos dois lados da rodovia”, ressalta Cláudio Conde, diretor de Planejamento do NGTM.

Sugestões, esclarecimentos, perguntas e demais contribuições poderão ser feitas por qualquer cidadão por meio do portal da Consulta Pública, disponível desde o dia 9 de fevereiro, no site do NGTM. A página na internet explica a proposta do Sistema Integrado de Transporte, como vai funcionar, traz perguntas e respostas frequentes e os documentos sobre o tema para baixar os arquivos.

Audiência pública

No dia 23 de março ocorre uma audiência pública no auditório do Igeprev para que a população possa discutir o SIT/ Metropolitano e a posterior contratação das empresas que farão a operação das linhas. Além da participação presencial, o público pode acompanhar a audiência pela internet.

Encerrada a Audiência Pública e o prazo de Consulta Pública no site, serão analisadas as contribuições coletadas, com divulgação de um Relatório Técnico Conclusivo. Todas as contribuições vão subsidiar a definição e especificações do Edital de Licitação e seus anexos para as empresas interessadas na prestação desse serviço de transporte.

“A consulta e audiência pública são etapas legais para a contratação das empresas que farão a operação das linhas do Sistema Integrado de Transporte Metropolitano e precedem o edital de licitação. Com as perspectivas de conclusão das obras para início de 2024, estamos iniciando o processo de contratação das empresas que irão operar o sistema e estamos submetendo a consulta pública para as pessoas que queiram contribuir com o aperfeiçoamento do sistema. No dia 23 de março estaremos realizando a audiência pública”, afirma o diretor geral do NGTM, Eduardo Ribeiro.

Como vai funcionar o novo sistema de Transporte Metropolitano

O SIT/ Metropolitano possibilitará a melhoria da oferta de transporte nos bairros dos municípios de Ananindeua, Marituba e Benevides, sem aumentar o número de ônibus no centro de Belém, com redução do tempo de viagem e pagamento de apenas uma passagem, melhorando as condições de mobilidade na Região Metropolitana de Belém.

As três linhas troncais que sairão de cada terminal irão percorrer a BR-316 e a Almirante Barroso, nas faixas exclusivas, sem enfrentar congestionamento. Uma delas irá até São Brás, parando em todas as Estações, e retornando na Praça da Leitura. As outras duas irão até o centro de Belém, sendo uma pela José Malcher, Doca, Ver-o-Peso, voltando pela Tamandaré e Gentil; e a outra pela Conselheiro, Padre Eutíquio, Praça da Bandeira, Dezesseis de Novembro, Praça Amazonas e Mundurucus. Essas linhas que vão para o centro irão parar apenas nos terminais e no Entroncamento e a partir de São Brás que farão os percursos pela faixa de ônibus a direita, parando nos pontos de ônibus na calçada.

Os usuários do SIT/ Metropolitano podem sair de seus bairros nos municípios de Ananindeua, Marituba e Benevides em linhas alimentadoras que se dirigem até um dos terminais de integração, localizados na Rodovia BR-316, sendo um em Ananindeua (KM 6,5) e outro em Marituba (KM 10,7). No terminal, sem pagar outra passagem, o usuário pode passar para uma das 3 linhas troncais, que irão operar com ônibus Troncal, que possuem portas dos dois lados e ar refrigerado, até o centro de Belém ou São Brás.

O sistema integrado terá duas áreas operacionais distintas, sendo uma no município de Ananindeua, com 10 linhas alimentadoras e 3 linhas troncais partindo do mesmo terminal de integração em Ananindeua. E o outro irá operar nos municípios de Marituba e Benevides com 12 linhas alimentadoras e 3 linhas troncais também partindo do mesmo terminal de integração, em Marituba.

Serviços

- Audiência Pública sobre o Novo Sistema de Transporte Metropolitano:

Data: 23 de março

Hora: às 9h

Local: auditório do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev), avenida Alcindo Cacela, 1962, em Belém.

- Consulta Pública sobre o Novo Sistema de Transporte Metropolitano:

Período: até 31 de março de 2023

Local: site http://www.ngtm.pa.gov.br/