'Primeira e última voz tem de ser dos amazônidas', diz empresário Ronaldo Jr sobre a região

O Grupo Liberal esteve presente no LIDE Brazil Conference como único veículo de comunicação do Norte do Brasil, representado pelo empresário Ronaldo Maiorana Jr.. Segundo ele, é muito engrandecedor para a empresa participar dos debates e discussões que estão pautando o futuro do país. “Tivemos a oportunidade de falar com muitos empresários, membros do governo, parlamentares, e conversar sobre as questões de mudanças climáticas e desenvolvimento ordenado da região amazônica, colaborando com as discussões”, conta.

VEJA MAIS

Ainda de acordo com o empresário, pelos debates que estão ocorrendo no evento de Londres, ao que tudo indica, Belém deve ser escolhida como sede da COP30, que será realizada em 2025. “A Amazônia, com o foco principal no Pará, esteve entre os assuntos mais citados no primeiro dia de evento. É de interesse do governo federal promover a nova economia sustentável, e estamos vendo os empresários se sentirem cada vez mais atraídos às possibilidades que esse universo traz. Uma fala da ex-ministra Izabella Teixeira, que foi bem enfática, foi sobre nós não nos diminuirmos perante as decisões globais sobre o clima. Temos de ser protagonistas”, ressalta Ronaldo.

Ronaldo Maiorana Jr com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (Divulgação)

Para o Grupo Liberal, segundo ele, é “um prazer e honra" ser covidado para o evento. "Destaco o pioneirismo do Grupo Liberal, com participação ativa nesta pauta de vital relevância mundial. Todo mundo fala de Amazônia, mas a primeira e a última voz a ser considerada nesse tipo de discussão tem de ser a nossa, dos amazônidas”.