No LIDE em Londres, Rodrigo Pacheco pede redução imediata de juros ao Banco Central do Brasil

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pediu ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, uma redução imediata das taxas de juros no Brasil. Durante sua participação no Lide Conference, no Reino Unido, nesta quinta-feira (20.abr.2023), Pacheco afirmou que o Senado concedeu autonomia à instituição financeira, mas é necessário ter "sensibilidade política" nas decisões. Ele disse que a redução das taxas é fundamental para não sacrificar o trabalho que foi feito ao longo do tempo.

Pacheco afirmou ainda que, apesar das divergências entre o Legislativo e o Executivo, ambos compartilham o desejo de reduzir as taxas de juros. Ele não citou nominalmente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas disse que a pressão crescente sobre o presidente do Banco Central tem levado a um aumento na perspectiva de inflação de médio prazo.

De acordo com Pacheco, as condições para uma redução das taxas de juros já estão dadas, pois a inflação está contida e em ritmo de queda, a moeda é estável e o dólar está abaixo de R$ 5. No entanto, ele destacou que é importante que o Banco Central seja respeitado e que a busca pela redução das taxas seja feita de forma equilibrada.

O que é LIDE?

O Lide, grupo empresarial fundado em 2003 por João Doria, ex-governador de São Paulo, está promovendo seu segundo evento internacional em 2023. O primeiro foi realizado em Lisboa em fevereiro e agora o grupo se reúne em Londres, no Hotel Savoy, um dos mais tradicionais da capital britânica.

A iniciativa reúne importantes lideranças de diversos setores e poderes, com o objetivo de fomentar discussões inovadoras e promover a imagem do Brasil, além de atrair novos investimentos para o país. O evento conta com a presença de João Doria Neto, filho de João Doria e presidente do Lide, além de Luiz Fernando Furlan, ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e chairman do Lide.

O tema central do encontro é "Meio Ambiente: o novo posicionamento do Brasil", com a participação de Izabella Teixeira, co-presidente do International Resource Panel (ONU) e ex-ministra do Meio Ambiente, Thomas Goodhead, CEO da Pogust Goodhead, e Michael Stott, editor para a América Latina do Financial Times.

Outro destaque do evento é a mesa de discussão "Fatores de desenvolvimento econômico e social do Brasil: perspectivas de ambiente de negócios e confiança de investidores", que contará com a presença de governadores de diversos estados brasileiros, como Cláudio Castro (Rio de Janeiro), Helder Barbalho (Pará), Renato Casagrande (Espírito Santo), Ronaldo Caiado (Goiás) e Tarcísio de Freitas (São Paulo). Também participam da mesa Roberto Santos, presidente do Conselho da CNseg e diretor-presidente da Porto, e Isaac Sidney, presidente da Febraban.

O evento em Londres é uma oportunidade importante para promover o diálogo entre lideranças de diferentes países e setores, além de fomentar a imagem do Brasil no cenário internacional.