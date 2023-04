‘Amazônia em pé, Brasil em pé’, diz Izabella Teixeira ao citar importância da floresta

Em sua participação no Lide Brazil Conference, evento que está sendo realizado no Reino Unido com diversos representantes políticos do Brasil, a ex-ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima Izabella Teixeira, que atuou à frente da Pasta de 2010 a 2016, falou sobre a importância da Amazônia para as soluções climáticas mundiais.

Durante sua fala, nesta quinta-feira (20), a copresidente do International Resource Panel (ONU) ressaltou que o Brasil tem potencial de “contar novas histórias para o futuro e tem a responsabilidade de fazê-lo”. Na avaliação de Izabella, todas as alternativas viáveis economicamente passam pelo Brasil, que não é um país de pequena escala.

“Temos que saber negociar, ter entendimento das questões e não discutir o micro. Discutir o macro é questão de ser provedor de soluções e de ser solidário ao mundo. Esse é um papel importante do Brasil. Nas nossas singularidades, há a centralidade da Amazônia. Sem a Amazônia em pé, não há segurança climática no Brasil e nem como viabilizar a economia de baixo carbono. Amazônia em pé, Brasil em pé”, ressaltou a ex-ministra de Lula e Dilma (2010-2016).

Na avaliação de Teixeira, é preciso parar de pensar que os governos são provedores de soluções, mas o setor produtivo e a sociedade devem estar engajados na luta climática. Ela também citou a ciência, dizendo que é um “ator político do século XXI”. Uma das memórias de Izabella é em relação à pandemia, que dependeu das soluções científicas.

“Empresários e políticos não entendem as perspectivas de longo prazo. Tensões de curto prazo estão presentes, mas, ao mesmo tempo, questões que envolvem a emergência climática nós já vivemos, como inundações, secas, não previsibilidade de safras, impactos na agricultura que estão acontecendo no Brasil e no mundo. As mudanças são importantes e o que for decidido hoje vai impactar no futuro”, adianta