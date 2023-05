Lula se reúne com primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak

Por volta das 12h desta sexta-feira (5), no horário de Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, em Londres. O encontro ocorreu no escritório do político inglês.

Lula viajou à Inglaterra para participar da coroação do rei Charles III, neste sábado (6) - desembarcou no país por volta das 7h, no horário de Brasília.

Os carros com a comitiva do presidente chegaram à residência de Downing Street por volta de 11h55, no horário de Brasília. O assessor especial da Presidência, Celso Amorim, também estava na área reservada às autoridades.

Segundo o governo federal, a pauta de Lula e Rishi Sunak na reunião inclui o comércio entre os países, cooperação tecnológica e questão ambiental.

A agenda do dia ainda prevê a presença de Lula em uma recepção oferecida pela família real britânica no Palácio de Buckingham, residência oficial do monarca, às delegações estrangeiras que chegaram a Londres para o evento.