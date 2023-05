Lula chega à Inglaterra para cerimônia de coroação do rei Charles III; vídeo

Na manhã desta sexta-feira (5), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou à Inglaterra, onde participará da coroação do rei Charles III, em Londres, neste sábado (6), a partir das 10h na Abadia de Westminster. O avião presidencial pousou na capital por volta das 11h no horário local - ou 7h, no horário de Brasília. Veja momento do desembarque:

Bom dia! Já em Londres, onde hoje me encontro com o primeiro-ministro do Reino Unido, @RishiSunak e participo da recepção oferecida pelo Rei Carlos III 🇧🇷🇬🇧



🎥: @ricardostuckert pic.twitter.com/pGHa1F9j4Z — Lula (@LulaOficial) May 5, 2023

Antes da coroação, ainda nesta sexta, o presidente brasileiro terá uma reunião com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak. O governo federal afirma que os dois falarão sobre comércio entre os países, cooperação tecnológica e questão ambiental, mas sem previsão de assinatura de novos acordos bilaterais neste momento.

Lula também participará, em Londres, de uma recepção oferecida pela família real britânica no Palácio de Buckingham, residência oficial do monarca, na noite de sexta.

A cerimônia de coroação de Charles III e da rainha consorte Camilla será conduzida pelo Arcebispo da Cantuária, Justin Welby, a principal autoridade da Igreja Anglicana. Após a celebração, Lula participará de uma confraternização reservada, a convite do rei, juntamente com outros chefes de Estado que estarão em Londres para as festividades.

Diplomacia

A viagem de Lula ao Reino Unido é considerada pelo governo federal como parte do relançamento das relações diplomáticas do Brasil desde a posse presidencial em janeiro. De lá para cá, o presidente já visitou Argentina, Uruguai, Estados Unidos, China, Emirados Árabes, Portugal e Espanha e teve encontros com diversos líderes mundiais tanto no Brasil como no exterior.