'Falamos sobre a vontade de aprofundarmos parcerias', diz Lula após conversa com rei Charles III

Feminicídios

Será aberta hoje a Delegacia Especializada em Feminicídio e Outras Mortes Violentas contra Gênero (Defem), na Mauriti, Marco.



Registros em áudios

Relatório da Polícia Civil de SP detalha como líderes da Frente Nacional de Lutas - José Rainha entre detidos - extorquiam produtores.

Luiz Inácio 'Lula' da Silva (J. Bosco)

"Falamos sobre a vontade de aprofundarmos parcerias"

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, presidente da República, ontem, após conversa por telefone com o rei Charles III, da Inglaterra, onde teria tratado de relações comerciais entre os dois países e de questões ambientais.

MARINA

MARAJÓ



São muitas as necessidades do arquipélago do Marajó e isso ficou muito claro, ontem, durante a visita da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Somente na comunidade do Caju-Una, local escolhido por ela para visitar, a lista de pedidos do presidente da Associação dos Municípios do Arquipélago do Marajó (Amam), Guto Gouveia, prefeito de Soure, incluiu de estrada a internet, já que a região tem recebido cada vez mais turistas, mas não tem conectividade.



ESTRADA



Gouveia lembrou ainda que a comunidade, que tem 105 anos, até pouco tempo não tinha sequer água potável. Em resposta aos pedidos, Marina assumiu o compromisso de ajudar na construção da estrada de acesso ao Caju-Una, em fala que chamou a atenção pela brandura do discurso.



TOM



Uma figura política que acompanhou a reunião disse que a maioria das pessoas esperava uma fala com um tom mais radical, e foi surpreendida com a atitude muito mais política de Marina Silva.

TESTES

HANSENÍASE

O Ministério da Saúde (MS) anunciou distribuição de 150 mil testes rápidos para detecção de hanseníase, pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Com isso, o Brasil se torna o primeiro país do mundo a disponibilizar testes rápidos para a doença gratuitamente, pela rede pública de saúde.



TESTAGEM



A informação foi confirmada pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, na abertura do seminário “Hanseníase no Brasil: da evidência à prática”. Os testes foram desenvolvidos pela Universidade Federal de Goiás (UFG).



DIAGNÓSTICO



Segundo a ministra, o teste rápido é grande avanço para o diagnóstico precoce, possibilitando maior assertividade no tratamento das pessoas com a doença, que geralmente são negligenciadas.



ESTADOS



Até o fechamento desta coluna, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) não havia respondido se o Pará está entre os estados contemplados nesse primeiro momento da distribuição dos testes, que foram desenvolvidos pela professora e pesquisadora Samira Bührer, do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG.

LARGADA

MUNICÍPIOS

O ex-vice prefeito de Ananindeua, agora deputado estadual, Erick Monteiro (PSDB), anunciou, no fim de semana, a candidatura da primeira-dama do município, a deputada federal Alessandra Haber (MDB), à prefeitura de Belém.



APOIO



O anúncio, seguido de declaração de apoio, foi feito durante um evento de entrega de ruas do conjunto Antônio Conselheiro, no bairro do Icuí, que teve ainda as presenças do vereador Diego Alves, do secretário de obras, Paulo Macedo, e do vereador Fábio Moura, que assumiu a vaga do PDT, no lugar de Bob Fllay.



CANDIDATURA



Quem também está queimando a largada na corrida às prefeituras é o deputado estadual Dirceu Ten Caten (PT). O deputado teve a candidatura à prefeitura de Marabá lançada em evento no domingo, 5. O encontro reuniu integrantes da federação partidária formada por PT, PCdoB e PV.

OPERAÇÃO

MILITARES



Realizado anualmente, o Core (sigla em inglês para exercício combinado entre as forças de dois países) terá como sede, em 2023, o Comando Militar do Norte, com ações em Belém e também em Macapá e Ferreira Gomes, no Amapá. O evento será em outubro e uma equipe do Pará está no Texas para reuniões preparatórias. A previsão é de que 220 militares americanos venham para a região.

Em Poucas Linhas

► No Pará desde ontem, a ministra do Meio Ambiente se encontra hoje com representantes do Movimento Marajó Vivo. Será às 11h, no auditório da Federação dos Trabalhadores na Agricultura, em Belém.

► Empreendedores da cidade de Ananindeua têm enfrentando uma via crucis para conseguir emitir nota fiscal no novo sistema do município. As queixas têm se acumulado.

► O presidente da Cosanpa, José Fernando Gomes Jr., inspecionou as obras de ampliação do novo sistema de abastecimento de água de Castanhal, no nordeste paraense. O sistema novo tem capacidade para atender cerca de dez mil pessoas. Essa é a quarta viagem dele, em menos de um mês, à frente da empresa, tendo visitado também Marabá, Santarém e Oriximiná, cidades que apontavam problemas de abastecimento - que já foram solucionados.

► A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) interditou, ontem, o perímetro da Aldeia Amazônica, na avenida Pedro Miranda, entre as travessas Enéas Pinheiro e Pirajá, no sentido da travessa Lomas Valentinas até a avenida Doutor Freitas. A interdição vai se estender até as 17h de amanhã. Segundo a Semob, a interdição do perímetro da Pedro Miranda tem como objetivo garantir a segurança viária dos participantes de um evento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

► O jornalista, professor e pesquisador Thiago Barros lança hoje, às 18h, o livro “Coração da Amazônia: Território em Disputa”. O lançamento será no campus Alcindo Cacela da Universidade da Amazônia. Barros faz parte da equipe de editores de O Liberal e atualmente responde pelo projeto Liberal Amazon.