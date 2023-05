Primeiro-ministro do Reino Unido anuncia doação de R$ 500 milhões para o Fundo Amazônia

Em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta sexta-feira (5), em Londres, o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, falou em doar cerca de R$ 500 milhões para o Fundo Amazônia, segundo apuração da GloboNews. A informação ainda não foi oficialmente divulgada pelo Reino Unido. O encontro entre Lula e Sunak durou cerca de 40 minutos.

Criado há 15 anos, o Fundo Amazônia tem o objetivo de captar recursos para o financiamento de ações de redução de emissões provenientes da degradação florestal e do desmatamento. O fundo ficou paralisado durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por conta de um "revogaço" de centenas de conselhos federais, que extinguiu o Comitê Orientador (COFA) e o Comitê Técnico (CTFA) da iniciativa.

Logo que assumiu o mandato no início deste ano, Lula reativou o Fundo Amazônia e países anunciaram a retomada de investimentos. Em fevereiro, o petista se reuniu com o presidente norte-americano Joe Biden e o governo dos Estados Unidos anunciou a intenção de fazer aportes ao fundo. Biden também teria a intenção de liberar US$ 500 milhões para o fundo.

Agenda

Lula viajou à Inglaterra para participar da coroação do rei Charles III, neste sábado (6) - desembarcou no país por volta das 7h, no horário de Brasília.

A agenda de Lula nesta sexta-feira ainda prevê a presença do presidente brasileiro em uma recepção oferecida pela família real britânica, no Palácio de Buckingham. E, após a cerimônia de coroação, Lula participará de uma confraternização reservada, a convite do rei, juntamente com outros chefes de Estado que estarão em Londres para as festividades.