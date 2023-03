Marina Silva recebe apoio da Noruega e diz que vai acelerar repasses do Fundo Amazônia

Noruega vai intensificar o apoio ao Fundo Amazônia retomado pelo governo Lula. O anúncio foi feito pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, após reunião com o ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega, Espen Barth Eide, nesta quarta-feira (22).

O programa, que conta com parceria internacional desde 2008, vai financiar projetos de bioeconomia, segurança alimentar para povos indígenas, ordenamento territorial e fundiário e combate a incêndios, além de ações de combate ao desmatamento.

"Estou feliz de estar aqui com Marina Silva, minha amiga pessoal, como também no Brasil. Temos essa história de 15 anos de parceria trabalhando na proteção da Amazônia. Queremos continuar com esse trabalho", disse Eide.

Quatorze projetos qualificados, que estavam na fila de análise do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pediam cerca de R$ 480 milhões (R$ 600 milhões com atualização da inflação), terão prioridade no recebimento dos recursos do Fundo Amazônia , informou Marina Silva.

Há, ainda, outros pedidos de projetos não qualificados que poderão voltar a tramitar no processo de análise do BNDES. O total de pedidos soma R$ 2,203 bilhões, referentes a 56 projetos.

O foco do Fundo Amazônia será também apoiar ações estabelecidas no Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm), que será concluído pelo Ibama.