Detran Pará realiza leilão de carros e motos com lance mínimo a partir de R$ 400

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran/PA) publicou um novo edital de leilão de veículos removidos ou recolhidos pelo órgão há mais de 60 dias. Na lista estão veículos conservados (destinados a circulação), sucatas e sucatas aproveitáveis com motor inservível, cujas as peças poderão ser reaproveitadas em outro veículo.

Os leilões irão ocorrer nos dias 29 e 30 de junho, nos municípios de Belém, Santarém, Marabá, Itaituba e Parauapebas. Conforme consulta feita pelo Grupo Liberal no edital, na capital paraense o veículo com o menor lance mínimo é uma moto DAFRA/KANSAS 150, ano 2008/2009, no valor de R$ 400. Na outra ponta está uma Mercedes-Bens / MPOLO TORINO, ano 2011/2011, no valor de R$ 22 mil.

As visitações aos veículos começam no dia 22 de junho, nesses municípios. Para participação online do leilão, além da apresentação da documentação descrita no edital, os interessados deverão realizar cadastro prévio, em até 48 horas do horário marcado para início dos pregões, no site www.vipleiloes.com.br, para obtenção de “login e senha” habilitados e liberados para apresentação de lances.

No ato da arrematação, os compradores farão o pagamento de 100% do valor do lance mais o percentual de 5% do valor do lote arrematado, referente à comissão do leiloeiro, e mais 5% do valor do lote arrematado, referente à Taxa de Administração.

Os veículos alienados, por serem objeto de apreensões, remoções ou recolhimento, de trânsito, serão vendidos e entregues nas condições físicas e de funcionamento em que se encontram. Por isso, conforme o edital, os interessados devem examiná-los previamente.

Veículos Constantes do Anexo I (Belém)

Período: Nos dias 22, 23, 26, 27 e 28/06/2023, das 09:00h às 17:00h.

Local: Pátio VIP Leilões Endereço: Rodovia Alça Viária, Km 01, Nº. 888, Bairro: São João, Marituba/PA, CEP: 67200-000.

Veículos Constantes do Anexo II (Santarém)

Período: Nos dias 22, 23, 26, 27 e 28/06/2023, das 09:00h às 17:00h

Local: Pátio VIP Leilões Endereço: Rua Santana, Nº 474, entre as Ruas Maracangalha e 24 de Outubro Bairro: Salé, Santarém/PA, CEP 68040-200.

Veículos Constantes do Anexo III (Itaituba)

Período: Nos dias 22, 23, 26, 27 e 28/06/2023, das 09:00h às 17:00h.

Local: Pátio VIP Leilões Endereço: Rodovia Transamazônica km 04 - Ao lado do Parque de exposição - Hélio da Mota Gueiros, CEP: 68182-180.

Veículos Constantes do Anexo IV (Marabá)

Período: Nos dias 22, 23, 26, 27 e 28/06/2023, das 09:00h às 17:00h.

Local: Pátio VIP Leilões Endereço: Rodovia BR 222 Km 03 – S/N, Bairro: São Félix, Marabá/PA CEP: 61513-300Local: Pátio VIP Leilões

Veículos Constantes do Anexo V (Parauapebas)

Período: Nos dias 22, 23, 26, 27 e 28/06/2023, das 09:00h às 17:00h.

Local: Pátio VIP Leilões Endereço: Rodovia Rodovia Saruk Salmen, km 04, Bairro: Zona Rural, Parauapebas/ PA, CEP 68515-000.