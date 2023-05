Leilão da Justiça do Trabalho no Pará tem mais de 150 lotes com imóveis, carros e materiais diversos

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange os estados do Pará é Amapá, realiza nesta terça-feira (23), a partir das 9 horas, um leilão unificado de mais de 150 lotes, com bens como móveis, imóveis, veículos, embarcações, massageador e diversos outros materiais, inclusive urnas funerárias.

Realizado no formato online pelo site da Norte Leilões, o Leilão Unificado é aberto a pessoas físicas e jurídicas. Mais informações podem ser obtidas no número 3033-9009.

De acordo com Nilson Barros, Supervisor da Seção de Leilão, a expectativa é vender o máximo possível, levando consideração a diversidade dos bens. “O leilão é uma grande oportunidade para pequenos e grandes investidores, incrementarem seus negócios com bens de qualidade e preços relativamente acessíveis. Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão”, detalha.

Entre os lotes disponíveis, por exemplo, há uma cobertura duplex na avenida Augusto Montenegro, em Belém, avaliada em R$ 550 mil; um ônibus ano e modelo 2011, avaliado em R$ 90 mil; e forno profissional para assar pizzas, avaliado em R$ 1.950