Leilão do Detran promove a venda de mais de mil veículos

Nos próximos dias 02 e 03 de maio, será realizado o 4° Leilão de Veículos do Departamento de Trânsito do Estado (Detran). No total, cerca de 1.200 veículos serão leiloados, com lances a partir de R$ 200. Os veículos em oferta foram retidos há mais de 60 dias nos pátios de Belém, Marabá, Santarém, Itaituba e Parauapebas.

O leilão será feito de forma on-line e os interessados devem realizar um cadastro prévio, em até 48 horas do horário marcado para o início do ato, no site da empresa Vip Leilões, organizadora do programa. Os interessados podem adquirir os veículos, desde sucatas até conservados. O edital completo com todas as informações relacionadas a documentos, regras e relação de veículos pode ser acessado no site do Detran.

A iniciativa garante uma oportunidade para quem deseja obter um veículo de forma rápida e com melhores preços, além de boas condições de mercado. "Orientamos que os interessados fiquem atentos às informações disponíveis no edital, além de reunir a documentação necessária para participar do leilão. Ressalto que esse tipo de certame é realizado somente pelo site oficial da empresa contratada", ressaltou a diretora geral do Detran, Renata Coelho.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão da editora Fabiana Batista)