EUA planejam novo leilão do falido Silicon Valley Bank

Reguladores americanos planejam realizar outro leilão do falido Silicon Valley Bank depois que não conseguiram encontrar um comprador para a empresa no fim de semana.

Segundo fontes, os reguladores declararam o banco como uma ameaça ao sistema financeiro, o que lhes dá mais flexibilidade para cobrir todos os depositantes, incluindo aqueles com depósitos acima do teto de seguro típico de US$ 250 mil, e oferecer termos melhores para os possíveis compradores.

Embora nenhum dos principais bancos dos EUA tenha feito ofertas pelo SVB durante o leilão fracassado, pelo menos uma oferta foi recusada pelo FDIC. O cronograma para o segundo leilão ainda não foi divulgado.