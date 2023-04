Caixa leiloa imóveis com até 70% de desconto: há oportunidades no Pará

Interessados em adquirir imóveis com descontos de até 70% no Pará devem ficar atentos ao leilão que a Caixa Econômica Federal, em parceria com a Globo Leilões, vai promover, no próximo dia 3 de maio, às 10h. No Estado, estão sendo ofertados, ao todo, dez imóveis, entre comerciais, residenciais e terrenos, em Belém, Aurora do Pará, Castanhal, Curuçá, Ipixuna, Goianésia do Pará, Paragominas e Marabá.

Podem participar do leilão pessoas físicas maiores de 18 anos e menores emancipados, além de pessoas jurídicas em geral, com exceção de Microempreendedores Individuais, que, por lei, não podem adquirir bens, situação que pode ser passível de desclassificação do leilão.

O leilão permite utilização de financiamento habitacional ou de recursos do FGTS, mas, para isso, é necessário antes procurar uma agência da Caixa ou Correspondente Bancário da Caixa para conhecer as condições e obter a aprovação de crédito antes de participar do leilão, que pode ser feito totalmente online, por meio do site da Globo Leilões .

Um dos diferenciais deste leilão é que os imóveis serão vendidos livres de dívidas de IPTU e condomínio em atraso. Entre os destaques no Pará, está uma casa na cidade de Ipixuna do Pará, com valor de avaliação de R$ 55 mil, contudo, no evento, ela estará com 43% de desconto, sendo o lance inicial de R$ 31,1 mil. O imóvel tem 54,1 metros quadrados. Em Marabá, no sudeste paraense, também há um terreno em oferta, com desconto de 83%. O valor de avaliação da unidade, com 300 metros quadrados, é de R$ 1,3 milhão, mas, no leilão, o lance inicial é de R$ 224 mil.

O leilão é uma boa oportunidade para quem deseja adquirir um imóvel por um preço abaixo do mercado, no entanto, é preciso ficar atento às informações específicas de cada imóvel e as condições de compra e venda, que também estão discriminadas no edital, disponibilizado no site da Globo Leilões.

“É preciso ler com muita atenção todos os detalhes do edital, procurando saber a respeito do estado de conservação do bem, se está ocupado ou não e se o comprador terá de arcar com o custo de eventual desocupação, a forma como se deve fazer o lance e o pagamento, etc. Também é bom levantar eventual existência de dívidas relacionadas ao imóvel, principalmente de IPTU e/ou taxa condominial; visitar previamente o imóvel para verificar o estado real do bem e tentar obter uma avaliação profissional para saber se o preço ofertado é realmente vantajoso, além de pedir previamente uma certidão atualizada da matrícula do imóvel e fazer uma avaliação jurídica, por meio de profissional habilitado, para saber se existe algum risco”, orienta o advogado Sávio Barreto.

Para participar do leilão, o interessado precisa primeiramente se cadastrar no site, com o preenchimento de dados simples, como RG, CPF e endereço. Por meio do site também será possível dar os lances, a partir das 10h do dia 3 de maio.

Veja como participar do leilão:

Para participar, é preciso ter 18 anos ou mais, ou, entre 16 e 18 anos, no caso de pessoas emancipadas;

Pessoas jurídicas também podem participar, desde que não sejam Microempreendedores Individuais;

É preciso se cadastrar no site, com o preenchimento de dados simples;

Depois, escolher o imóvel e fazer o lance no leilão, a partir das 10 horas do dia 3 de maio.

