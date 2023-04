Caixa terá linha de crédito para pessoas com deficiência

A Caixa Econômica Federal anunciou que vai lançar uma linha de crédito para pessoas com deficiência. A modalidade de empréstimo deve ser promovida ainda em abril deste ano. Além de comprar cadeiras de rodas, próteses ou aparelhos auditivos, o cliente poderá financiar a manutenção, reparo e a revisão desses itens.

A carta de crédito deve ser de R$ 5 mil a R$ 30 mil, com prazo de pagamento em até 60 meses. A expectativa é que as taxas sejam acessíveis, por se tratar de um programa subsidiado pelo Governo Federal, e fiquem em torno de 6% ao ano para clientes com renda de até cinco salários mínimos e de 7,5% para clientes com renda de até dez salários mínimos.

VEJA MAIS

Os interessados deverão levar RG, CPF e comprovantes de renda e de endereço até uma agência do banco para fazer a solicitação. A depender do caso, pode ser pedido também documento com orientação e prescrição médica vinculado à pessoa com deficiência que será beneficiada com o produto ou serviço financiado.

Após a aprovação do banco, o cliente receberá uma carta de crédito, que possibilitará a solicitação do equipamento ou serviço junto às empresas credenciadas e a emissão da nota fiscal.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)