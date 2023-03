Leilão da Receita Federal em Belém tem Iphone 13 Pro Max por R$ 1,2 mil; veja como comprar

Em Belém, capital paraense, a Receita Federal está com um leilão aberto que disponibiliza para compra, por pessoas físicas e jurídicas, diversos lotes com smartphones da Apple. É possível encontrar iPhone 13 Pro Max e iPhone 12 Pro Max podendo ser aquiridos por lances que partem de R$ 1,2 mil.

Além dos celulares da Apple, o lote tem smartwatches, celulares da Xiaomi, videogames Xbox da Série S, um MacBook Pro A1990, que custa um pouco mais de R$ 10 mil, por um lance inicial de R$ 1.500 e até ouro. O lote 26 com 16 gramas de ouro tem um lance inicial de R$750. Na cotação de hoje, por exemplo, uma grama de ouro custa R$ 338.

Como comprar um Iphone 13 Pro Max por R$ 1,2 mil

Esse aparelho de Apple, o iPhone 13 Pro Max, tem 256 Gb e pode ser encontrado através do lote 39, disponível para pessoas físicas e jurídicas pelo lance inicial de R$ 1.200. Junto com o iPhone, o comprador leva para casa, também, uma unidade do Samsung Galaxy A52.

Já para quem dispõe de um pouco mais de grana, é possível adquirir outro lote, o de nº 97, que é destinado a pessoas jurídicas. Nele, há seis unidades do iPhone 12 Pro Max, um iPhone 12 Pro, três iPhones 12 e um iPhone 12 Mini – tudo isso pelo lance inicial de R$ 10.500.

Leilão tem 19 lotes com Xbox Series S

Já para os amantes dos games, o lote 76 desse leilão da receita federal tem modelos do console Xbox Series S por lances que começam em R$ 1.400. Um detalhe importante é que cada lote inclui, pelo menos, quatro modelos de Xbox Series S, ou seja, são quatro consoles pelo preço inicial de um aparelho usado.

Já o lote 75 vem com oito unidades do mesmo console, pelo lance mínimo de R$ 2.800 – apenas para pessoas jurídicas, ou seja, quem possui CNPJ.

Como participar dos leilões da Receita Federal

Os interessados devem acessar o edital 0217800/000001/2023 no site da Receita Federal. Na página da estão todas as informações sobre o pregão. É necessário que o candidato que pretende adquirir unidades disponíveis cumprar algumas etapas burocráticas. Uma delas é a emissão do certificado digital e-CAC, que é emitido pelo próprio órgão e deve ser adquirido antes do início da edição do leilão, usando apenas um CPF válido.

A primeira etapa do leilão é a submissão das propostas de valores, que podem ser feitas por indivíduos ou empresas. Se selecionado, o comprador receberá uma autorização digital para participar do leilão online na data estipulada. É importante destacar que o vencedor do leilão deve efetuar o pagamento integral até o primeiro dia útil após a data do arremate, ou pagar 20% no ato da compra e os 80% restantes dentro do prazo de oito dias corridos.

O edital do leilão também esclarece que os produtos destinados a pessoas físicas não podem ser revendidos, diferentemente das mercadorias adquiridas por pessoas jurídicas.