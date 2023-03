Deputados votam hoje a inclusão de Barcarena na Região Metropolitana de Belém

A votação do Projeto de Lei Complementar, que inclui formalmente o município de Barcarena na Região Metropolitana de Belém (RMB), está na pauta dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) desta quarta-feira (22). A proposta, de autoria do deputado estadual Lu Ogawa (PP), foi aprovada no dia 6 de março pelas Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária (CFFO), Constituição e Justiça e de Redação Final (CCJRF) e passou pela Comissão de Assuntos Administrativos (CDA). Se acatada, seguirá para sanção do governador do Pará, Helder Barbalho.

Para o autor do projeto, Barcarena possui todos os requisitos para integrar a RMB. Além disso, a cidade fez parte da capital paraense até o ano de 1943, quando foi elevada à categoria de município. A relação econômica mantida com Belém, funcionando como região portuária para escoar produções do estado, é um fator levado em consideração, junto com a maior capacidade de planejamento urbano, melhoria na qualidade de vida, atração de investimentos, redução de custos operacionais e fortalecimento da participação política são vantagens listadas por Ogawa se a inclusão for restabelecida.

VEJA MAIS

Secretário de planejamento cita benefícios

Em entrevista recente concedida ao Grupo Liberal, o secretário de Planejamento e Articulação de Barcarena, Jacobson Estumano, afirmou que o município quer fazer parte da RMB. Segundo ele, a união trará benefícios, como a modernidade no sistema de transporte, com travessia mais eficaz e barata. Cerca de 5 mil pessoas realizam o trajeto diariamente. Em época de férias e feriados prolongados, essa quantidade passa para 10 mil. Junto a isso, um modelo de desenvolvimento que atenda melhor às demandas dos habitantes da região, nos segmentos, também, de saúde, educação, entre outros, deve ser possível.

Região Metropolitana

Após a aprovação da pauta pelas comissões, milhares de paraenses manifestaram opiniões e dúvidas sobre o tema. Muitos questionaram se, na prática, os benefícios serão mesmo uma realidade. A formação de uma região metropolitana acontece com o crescimento das cidades menores ao redor de uma metrópole, que normalmente é que dá nome à região. A região metropolitana de Belém, por exemplo, reúne atualmente sete municípios: Ananindeua, Benevides, Marituba, Santa Bárbara, Santa Izabel e Castanhal, última a entrar na lista, em 2011. Em comum, todos estes territórios possuem crescimento ligado diretamente à capital.