Cúpula da Amazônia: membros da OTCA participam da primeira agenda do dia

As atividades da Cúpula da Amazônia foram abertas oficialmente nesta terça-feira (8) e, já no início da manhã, os chefes de Estado e governadores que fazem parte dos países signatários do Tratado de Cooperação Amazônica participaram uma reunião pautada nas diretrizes que deverão nortear o evento, considerada a maior iniciativa ambiental do governo federal no ano de 2023. Os líderes começaram a chegar no Hangar, em Belém, por volta das 8h25.

VEJA MAIS

A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, foi a primeira a chegar ao Centro de Convenções. Seguiram-se a ela o primeiro-ministro da Guiana, Mark Philips; o chanceler do Equador, Gustavo Manrique; Carlos lazari, presidente da OTCA; Dina Boularte, presidente do Peru e Luís Arce, da Bolívia.

A mesa da reunião está composta pelo presidente Lula, o governador do Pará, Helder Barbalho, e a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Além deles, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente; Mauro Vieira, das Relações Internacionais, e Márcio Macedo, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República.

Ao todo, a Cúpula está reunindo representantes dos oitos países que têm a Amazônia presente em seu território: além do Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela estarão debatendo uma agenda comum em prol da região. Todos fazem parte da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), único bloco socioambiental da América Latina.

O encontro terá como resultado a Declaração de Belém. O documento, que já está em processo, conterá análises sobre o desmatamento ilegal, combate ao crime organizado no território amazônico e estratégias de produções sustentáveis.