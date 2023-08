Mark Ruffalo, o Hulk, manda recado para líderes que estão na Cúpula da Amazônia, em Belém

O ator norte-americano Mark Ruffalo, conhecido por seu papel como o anti-herói Hulk em "Os Vingadores", fez um apelo aos líderes que participam da Cúpula da Amazônia, em Belém, evento que acontece nestas terça (8) e quarta-feira (9). Em um artigo publicado no último domingo (6) no jornal britânico The Guardian, o ator destacou a urgência de ações voltadas para a preservação da floresta amazônica.

Segundo Ruffalo, a Amazônia é essencial para a humanidade e os líderes precisam agir como "vingadores da vida real". O ator citou os alertas dos cientistas sobre um ponto crítico que se aproxima, no qual a floresta não será mais capaz de se regenerar, levando a um estágio final para a Terra.

"Mais de 10.000 espécies poderiam ser extintas, iniciando um efeito dominó que afetaria o clima do nosso planeta, nossa água e suprimentos de comida em todos os lugares. Mesmo que você viva do outro lado do globo, isso também é um problema seu", disse.

Ele também enaltece o papel dos povos indígenas na preservação da floresta e lamenta as ameaças que eles enfrentam. "Enquanto brincamos de consumir e destruir, os povos indígenas conservam quase toda a biodiversidade que este planeta ainda possui. Mas, tragicamente, esses povos indígenas estão sendo removidos, atacados e até mortos por múltiplos vilões: governos hostis, lobbies poderosos, tráfico, madeireiros e garimpeiros", destacou.

Ele disse ainda que, para reverter a tendência atual, é importante proteger 80% da Amazônia e administrar os outros 20% de forma sustentável, com apoio e reforços de todos os lados. Além de ator, Mark Ruffalo é ativista e cofundador do "The Solutions Project", uma organização que defende a transição para o consumo de energia 100% renovável.

Essa não é a primeira vez que Mark Ruffalo faz apelos em prol da floresta. No passado, ele criticou o governo de Jair Bolsonaro e o acusou de permitir queimadas no bioma amazônico.

A Cúpula da Amazônia, que acontece em Belém, reúne líderes de oito países membros da OTCA (Organização do Tratado de Cooperação Amazônica). O evento busca estabelecer políticas e estratégias para o desenvolvimento sustentável da região e pode antecipar temas que serão debatidos globalmente na COP30, em 2025.

(*Hannah Franco, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)