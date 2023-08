Cúpula da Amazônia: Lula discursa na abertura de encontro com chefes de Estado

O presidente do Brasil Luís Inácio Lula da Silva abriu a Reunião dos Chefes de Estado e de Governo dos países signatários do Tratado de Cooperação Amazônica. O evento realizado na manhã desta terça-feira (8) marcou a abertura da Cúpula da Amazônia, em Belém.

Lula ressaltou a importância da reunião, que só ocorreu três vezes desde 1978, sendo que agora o mundo enfrenta um contexto de agravamento das mudanças climáticas e que demanda uma ação conjunta.

O presidente disse ainda que os objetivos do encontro são a discussão e promoção de uma nova visão de desenvolvimento sustentável e inclusivo na região, a busca de medidas de fortalecimento da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) e o fortalecimento do lugar dos países detentores de florestas tropicais na agenda global sobre a mudança do clima e a mudança do sistema financeiro.

“O fato de estarmos todos juntos aqui: governos, sociedade civil e academia, estados e municípios, parlamentares e lideranças reflete a nossa intenção de trabalhar por esses três grandes objetivos”, destacou Lula.