Centro expandido, direita cresce e esquerda encolhe: o legislativo paraense a partir de 2023

O MDB se consolidou como o partido mais forte do Pará nas eleições de 2022 não só pela vitória de Helder Barbalho em primeiro turno para o Governo do Estado, mas também pela maioria conquistada pela legenda na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) e na Câmara dos Deputados, acentuando a tendência centrista do legislativo paraense.

Entre os deputados estaduais, 13 são do MDB, um aumento de 30% em relação à legislatura passada. Na bancada federal, 9 dos 17 representantes paraenses são do MDB.

A direita se fortaleceu na Alepa, com destaque para o PL do presidente Jair Bolsonaro, que agora tem três deputados: Rogério Barra, Coronel Neil e Aveilton Souza. A legenda também repetiu o número na Câmara, com as reeleições de Éder Mauro e Joaquim Passarinho e a chegada do atual deputado estadual Delegado Caveira, que se muda para Brasília em 2023.

Outros nomes da direita se consagraram no parlamento federal, como Celso Sabino (UB), Olival Marques (MDB) e Raimundo Santos (PSD).

Com 15 vagas para o centro e à direita, sobraram apenas duas cadeiras em Brasília para a esquerda paraense: uma para Airton Faleiro e outra para Dilvanda Faro, ambos do PT.

O Psol, após disputas internas entre apoiadores das candidatas Vivi Reis e Marinor Brito, acabou perdendo a vaga que tinha sido cultivada pelo prefeito Edmilson Rodrigues ao longo de três mandatos.

Na Alepa, a esquerda e a centro-esquerda cravaram 12 cadeiras. A esquerda foi mais uma vez liderada por Dirceu Ten Caten (PT), que repetiu o feito de 2018 e foi mais uma vez o candidato com mais votos deste campo.

Já as maiores votações da centro-esquerda ficaram para Adriano Coelho (PDT) e Igor Normando (Podemos). Já a centro-direita ficou com 13 vagas, com Cilene Couto (PSDB) liderando o bloco.

No Senado, o senador Paulo Rocha (PT) foi substituído pelo também petista Beto Faro, que era deputado federal. Sendo assim, os representantes paraenses no senado seguem em equilíbrio ideológico: Jader Barbalho (MDB) pelo centro, Zequinha Marinho (PL) para a direita e Faro pela esquerda.

No Brasil, a maior bancada da Câmara dos Deputados ficou para o PL, com 99 candidatos eleitos, enquanto a federação Brasil da Esperança, comandada pelo PT, assegurou 80 vagas.

Já no Senado, o PL terá a maior bancada, com 15 eleitos, sendo boa parte deles ex-ministros embalados pelo apoio do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). Já o PT terá nove cadeiras a partir de 2023, assim como o MDB.