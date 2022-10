Eleições 2022: dois vereadores de Belém migram para a Assembleia Legislativa 

O presidente da Câmara Municipal de Belém, Zeca Pirão (MDB) e a vereadora Lívia Duarte (Psol) serão deputados estaduais a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Com isso, eles darão lugar a Wellington Magalhães (MDB) e Silvia Letícia (Psol), respectivamente, no legislativo municipal.

Zeca Pirão concretizou um sonho antigo de migrar para o Palácio da Cabanagem: o ex-dirigente do Clube do Remo foi derrotado nas urnas em 2006, 2010 e 2018, além de não ter conseguido se eleger deputado federal em 2018. Com a candidatura turbinada pelo governador Helder Barbalho (MBD), Pirão atingiu 61.766 votos neste domingo (2) e se consagrou como o candidato mais votado em Belém, onde alcançou 40.878 votos.

Já Duarte estava no primeiro mandato como vereadora e deixará a Câmara ao completar dois anos de atuação na Casa. Ela recebeu 28.817 votos para deputada estadual. 20.749 desses votos foram em Belém, onde ela foi a sétima candidatura mais votada e também a mulher mais votada.

Substituto de Pirão, Magalhães obteve 5.070 votos nas eleições de para vereador em 2020. A outra substituição provocada pela eleição do emedebista é a da presidência do parlamento municipal, que deve ficar com um correligionário dele: o vereador John Wayne (MDB).

Já Silvia deve assumir a vaga já que a primeira suplente do Psol, a Bancada Mulheres Amazônidas, atualmente disputa uma das cadeiras em um imbróglio judicial contra o vereador Zeca do Barreiro (Avante), cujo partido é acusado de fraude nas cotas de gêneros nas eleições de 2020.

Em 2021, a Bancada chegou a assumir o mandato, que depois retornou às mãos de Barreiro. Silvia Letícia é professora e coordena o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública em Belém. Silvia tentou se cacifar para concorrer ao governo do Pará este ano, mas foi escanteada pela corrente psolista comandada pelo atual prefeito da capital, Edmilson Rodrigues (Psol).

Outros cinco vereadores se candidataram, mas não foram eleitos: Mauro Freitas (PSDB) tentou ser deputado federal e obteve 10.546 votos. Para o mesmo cargo, a vereadora Nazaré Lima (Psol) conquistou 12.220 votos. O goleiro do Clube do Remo, Vinicius Ribeiro (Republicanos) conseguiu 17.770 votos. A vereadora Bia Caminha (PT), estrela das eleições municipais em 2020, tentou ser deputada estadual mas só conseguiu uma vaga como suplente. Ela angariou 16.232 votos. Já o vereador Gleisson (PSB) conseguiu 33.546 votos para o mesmo cargo.

As câmaras municipais de outras cidades grandes, como Ananindeua, Marabá e Santarém, não tiveram vereadores eleitos para novos cargos neste domingo (3).