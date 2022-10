Eleições 2022: veja os deputados federais eleitos no Pará

Com 99,44% das urnas apuradas, o Pará elegeu seus 17 deputados federais no primeiro turno das eleições 2022, realizadas neste domingo. Os dados foram compilados pelo UOL, a partir da atualização divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Vale destacar que, entre os 17 eleitos, nove são do MDB. Em seguida, vem o PL, com três eleitos; o PT e o PSD, que empatam com dois deputados federais.

Veja a lista dos deputados federais eleitos no Pará: