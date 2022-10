Número de deputadas cai na Alepa e mais do que dobra na bancada do Pará na Câmara; veja

A bancada feminina na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), que era a maior da história da casa, com 10 deputadas (cerca de 25% do total de 41 parlamentares), caiu para sete representantes mulheres. Conseguiram se reeleger Cilene Couto (PSDB), Ana Cunha (PSDB) e Diana Belo (MDB). Porém, ficaram de fora as atuais deputadas Paula Gomes (MDB), Dra. Heloísa (PSDB), Professora Nilse (PDT) e Michele Begot (PSD), que não conseguiram votos suficientes nas urnas.

Além disso, Renilce Nicodemos (MDB) e Dilvanda Faro (PT) também estão deixando a Alepa, após conquistarem uma vaga na Câmara dos Deputados. Já Marinor Brito (PSOL), que disputava o cargo de deputada federal, não conseguiu se eleger.

VEJA MAIS

A Alepa também ganha novos nomes na bancada feminina, com chegada de Paula Titan (MDB), Andreia Xarão (MDB), Maria (PT) Lívia Duarte (PSOL).

Enquanto isso, na bancada paraense na Câmara dos Deputados, o número de mulheres sobe de dois para cinco. Elcione Barbalho (MDB) conseguiu se reeleger, enquanto Vivi Reis (PSOL) ficou de fora. Porém, além de Dilvanda e Renilce, a bancada paraense também terá Alessandra Haber (MDB) e Andreia Siqueira (MDB). Ao todo, o Pará tem 17 deputados federais.

Veja as mulheres eleitas para a Alepa

Cilene Couto (PSDB)

Paula Titan (MDB)

Ana Cunha

Diana Belo (MDB)

Andreia Xarão (MDB)

Maria (PT)

Lívia Duarte (PSOL)

Veja as mulheres eleitas para a Câmara dos Deputados no Pará