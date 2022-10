Veja quem são os 10 deputados estaduais mais votados do Pará

Reeleito para a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), Chamonzinho (MDB) foi o deputado estadual mais votado nas eleições 2022 no Estado, com 109.287 votos, cerca de 16 mil votos a mais do que o segundo colocado, Iran Lima, também do MDB, mesmo partido do governador Helder Barbalho.

Dos dez mais votados para a Alepa, três são do MDB. Além de Chamonzinho e Iran, aparece na lista o atual presidente da casa, Chicão, que ficou na quarta posição, com 91.542 votos.

A mulher mais votada foi Cilene Couto, do PSDB, que teve 91.611 votos, ficando no terceiro lugar geral. Nessas eleições, a bancada feminina na Alepa caiu de 10 para 7 mulheres.

Veja a lista dos mais votados