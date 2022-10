Veja quem são os 10 deputados federais mais votados do Pará

A primeira-dama de Ananindeua, Dra. Alessandra Haber (MDB), foi a deputada federal mais votada no Estado do Pará, com 258.907 votos - uma diferente que mais de 50 mil votos do segundo colocado, Éder Mauro (PL), e 74 mil a mais do que Edmilson Rodrigues (PSOL) teve em 2018, quando também foi o mais votado do Pará.

O resultado final divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra também que, entre os 10 mais votados, seis são do partido MDB, que conseguiu eleger, ao todo, 9 deputados federais, de uma bancada de 17 parlamentares representantes do Pará.

VEJA MAIS

Além disso, entre os 10 mais votados, quatro são mulheres. Além de Alessandra Haber, estão na lista Elcione Barbalho (MDB - 3º lugar com 175.498 votos); Renilce Nicodemos (MDB - 5º lugar com 162.208 votos) e Dilvanda Faro (MDB – 7º lugar com 150.065 votos). O número de mulheres representando o Pará na Câmara subirá de 2 para 5, considerando também a eleição de Andreia Siqueira (MDB), que teve 125.004.

Veja a lista dos mais votados