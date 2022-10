Eleições 2022: veja a lista dos deputados mais votados no país

No último domingo, 2 de outubro, vários eleitores foram às urnas para votar nos seus candidatos aos cargos de presidente, senador, governador, deputado federal e estadual. Entre as cadeiras para os deputados federais, Nikolas Ferreira (PL), de Minas Gerais, foi o mais votado no Brasil, com 1,492,047 dos votos.

Guilherme Boulos (Psol), de São Paulo, abriu mão de concorrer ao governo paulistano e se consagrou o segundo deputado mais votado no país. Completam o topo dos cinco mais votados Carla Zambelli (PL), Eduardo Suplicy (PT) e Eduardo Bolsonaro (PL). Veja a lista:

Nikolas Ferreira (PL-MG) – 1.492.047 Guilherme Boulos (PSol-SP) – 1.001.472 Carla Zambelli (PL-SP) – 946.244 Eduardo Suplicy (PT-SP) – 807.015 Eduardo Bolsonaro (PL-SP) – 741.701 Ricardo Salles (PL-SP) – 640.918 Bruno Engler (PL-MG) – 637.412 Delegado Bruno Lima (PP-SP) – 461.217

Quais deputados foram mais votados no Pará?

No Pará, a primeira-dama de Ananindeua, Dra. Alessandra Haber (MDB), foi a deputada federal mais votada, seguida por Éder Mauro (PL) e Elcione (MDB).

