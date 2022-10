Beto Faro-PT é o novo senador do Pará; veja como foi a votação

Beto Faro (PT) foi eleito como o novo senador da República do Pará. Com total de 1.674.855 votos (41,85%), Beto assumirá seu posto na bancada paraense para o mandato de 2023 a 2026.

Ao longo do último mês, as pesquisas eleitorais indicavam que a candidatura do petista foi crescendo junto ao eleitorado, saindo da segunda colocação, passando por um empate técnico com seu principal adversário Mário Couto (PL), até ultrapassá-lo nas intenções de voto, o que foi confirmado pelo resultado das urnas.

Beto Faro foi lançado candidato pela Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB, PV), mas contou com apoio de nomes importantes, especialmente do governador reeleito Hélder Barbalho (MDB) e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que irá disputar o segundo turno. Faro é natural de Bujaru, município localizado no nordeste paraense, e foi eleito para cinco mandatos como deputado federal. A partir do próximo ano, ele ocupará a vaga ocupada pelo também petista Paulo Rocha.

“De Patauateua para o Senado Federal! Obrigado aos mais 1.650.000 paraenses que escolheram o senador com a cara da gente!”, disse o senador eleito em uma publicação no Instagram. “Vencemos, no Pará, com Helder e Lula! Agora, nosso presidente precisa de nós e seguimos em campanha para vencer o bolsonarismo!”, destacou o político, adiantando como será sua mobilização para o segundo turno da corrida presidencial.