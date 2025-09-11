Bolsonaro condenado a 27 anos pelo STF: veja reações de políticos

A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão pela tentativa de golpe de Estado em 2022 causou forte impacto entre políticos nesta quinta-feira (11/9). A decisão foi tomada pela Primeira Turma do STF, por 4 votos a 1, e inclui outros sete réus envolvidos na chamada "trama golpista".

Foi decidido que Bolsonaro é responsável por todos os cinco crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República (PGR), incluindo incitação ao crime, associação criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. A decisão teve forte repercussão entre políticos, tanto da oposição quanto da base do governo.

Confira a seguir como foi a reação de alguns nomes nas redes sociais: