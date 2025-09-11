STF define penas de Bolsonaro e outros réus por tentativa de golpe; veja como cada ministro votou
Primeira Turma do STF detalha dosimetria das penas para Bolsonaro e outros réus condenados por crimes contra a democracia e patrimônio público
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta quinta-feira (11/9) para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus por organização criminosa, tentativa de golpe de Estado, abolição do Estado democrático de direito, dano ao patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. A decisão detalhou a dosimetria das penas.
O que é a dosimetria das penas
A dosimetria é o cálculo que o STF faz para determinar a pena adequada para cada réu, considerando fatores como gravidade do crime, antecedentes, participação no esquema e repercussão do ato. No caso de Bolsonaro e outros condenados, a dosimetria levou em conta:
- Gravidade dos crimes contra o Estado democrático de direito;
- Impacto sobre o patrimônio público e bens tombados;
- Função pública e posição hierárquica dos réus;
- Participação individual nos atos criminosos.
VEJA MAIS
Como os ministros definiram a dosimetria
A dosimetria das penas foi definida pelos votos da Primeira Turma, formada pelos ministros:
Alexandre de Moraes (relator do processo)
- Jair Bolsonaro – ex-presidente da República – 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 124 dias-multa, cada dia-multa no valor de 2 salários mínimos
- Walter Braga Netto – ex-ministro da Defesa e da Casa Civil – inicialmente 26 anos e 6 meses, ajustado para 26 anos de prisão, com 100 dias-multa, cada um no valor de 1 salário mínimo e início da pena em regime fechado
- Augusto Heleno – ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) – 21 anos de prisão, sendo 18 anos e 11 meses de reclusão, 2 anos e 1 mês de detenção, e 84 dias-multa, cada um no valor de 1 salário mínimo
- Alexandre Ramagem – ex-diretor da PF
- Anderson Torres – ex-ministro da Justiça – 24 anos de prisão, sendo 21 anos e 6 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 100 dias-multa no valor de 1 salário mínimo
- Paulo Sérgio Nogueira – ex-ministro da Defesa
- Almir Garnier – ex-comandante militar – 24 anos de prisão, sendo 21 anos e 6 meses de reclusão, 2 anos e 6 meses de detenção e 100 dias-multa, cada dia-multa no valor de 1 salário mínimo. Regime inicial fechado.
- Mauro Cid – general da ativa – 2 anos de prisão em regime aberto
Flávio Dino
- Jair Bolsonaro – 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 124 dias-multa, cada dia-multa no valor de 2 salários mínimos (seguindo o relator)
- Walter Braga Netto – 26 anos de prisão (relatou que calculou pena maior, de 30 anos, mas preferiu seguir o relator)
- Augusto Heleno – 21 anos de prisão (seguiu o relator)
- Alexandre Ramagem
- Anderson Torres – 24 anos de prisão (seguiu o relator)
- Paulo Sérgio Nogueira
- Almir Garnier – 24 anos de prisão (seguiu o relator)
- Mauro Cid – 2 anos de prisão em regime aberto (seguindo o relator)
Luiz Fux
- Jair Bolsonaro – Ministro julgou improcedente a acusação
- Walter Braga Netto – 7 anos de prisão, apenas pelo crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito
- Augusto Heleno – Não votou sobre pena, pois votou pela absolvição total
- Alexandre Ramagem
- Anderson Torres – Não votou sobre pena, pois votou pela absolvição total
- Paulo Sérgio Nogueira
- Almir Garnier – Não votou sobre pena, pois votou pela absolvição total
- Mauro Cid – 2 anos de prisão em regime aberto (seguindo o relator)
Cármen Lúcia
- Jair Bolsonaro – 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 124 dias-multa, cada dia-multa no valor de 2 salários mínimos (seguindo o relator)
- Walter Braga Netto – 26 anos de prisão (apesar de ter calculado outra pena, decidiu acompanhar o relator)
- Augusto Heleno – 21 anos de prisão (seguiu o relator)
- Alexandre Ramagem
- Anderson Torres – 24 anos de prisão (seguiu o relator)
- Paulo Sérgio Nogueira
- Almir Garnier – 24 anos de prisão (seguiu o relator)
- Mauro Cid – 2 anos de prisão em regime aberto (seguindo o relator)
Cristiano Zanin
- Jair Bolsonaro – 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 124 dias-multa, cada dia-multa no valor de 2 salários mínimos (seguindo o relator)
- Walter Braga Netto – 26 anos de prisão (sugeriu ajuste no cálculo do relator)
- Augusto Heleno – 21 anos de prisão (seguiu o relator)
- Alexandre Ramagem
- Anderson Torres – 24 anos de prisão (seguiu o relator)
- Paulo Sérgio Nogueira
- Almir Garnier – 24 anos de prisão (seguiu o relator)
- Mauro Cid – 2 anos de prisão em regime aberto (seguindo o relator)
VEJA MAIS
Lista completa dos réus e penas
Jair Bolsonaro – 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 124 dias-multa, cada dia-multa no valor de 2 salários mínimos
Walter Braga Netto - 26 anos de prisão (pena ajustada após cálculo e intervenção de Zanin), além de 100 dias-multa, cada um no valor de 1 salário mínimo
Augusto Heleno – 21 anos de prisão, sendo 18 anos e 11 meses de reclusão, 2 anos e 1 mês de detenção, além de 84 dias-multa, cada um no valor de 1 salário mínimo. Regime inicial fechado.
Alexandre Ramagem – aguardando condenação
Anderson Torres – 24 anos de prisão, sendo 21 anos e 6 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 100 dias-multa, cada um no valor de 1 salário mínimo
Paulo Sérgio Nogueira – aguardando condenação
Almir Garnier – 24 anos, sendo 21 anos e 6 meses de reclusão, 2 anos e 6 de meses de detenção e 100 dias-multa, cada dia multa no valor de 1 salário mínimo
Mauro Cid – 2 anos de prisão em regime aberto – aguardando condenação
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA