STF define penas de Bolsonaro e outros réus por tentativa de golpe; veja como cada ministro votou

Primeira Turma do STF detalha dosimetria das penas para Bolsonaro e outros réus condenados por crimes contra a democracia e patrimônio público

O Liberal
fonte

Primeira Turma do STF (Foto: Antonio Augusto/STF)

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta quinta-feira (11/9) para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus por organização criminosa, tentativa de golpe de Estado, abolição do Estado democrático de direito, dano ao patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. A decisão detalhou a dosimetria das penas.

O que é a dosimetria das penas

A dosimetria é o cálculo que o STF faz para determinar a pena adequada para cada réu, considerando fatores como gravidade do crime, antecedentes, participação no esquema e repercussão do ato. No caso de Bolsonaro e outros condenados, a dosimetria levou em conta:

  • Gravidade dos crimes contra o Estado democrático de direito;
  • Impacto sobre o patrimônio público e bens tombados;
  • Função pública e posição hierárquica dos réus;
  • Participação individual nos atos criminosos.

Como os ministros definiram a dosimetria

A dosimetria das penas foi definida pelos votos da Primeira Turma, formada pelos ministros:

Alexandre de Moraes (relator do processo)

  • Jair Bolsonaro – ex-presidente da República – 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 124 dias-multa, cada dia-multa no valor de 2 salários mínimos
  • Walter Braga Netto – ex-ministro da Defesa e da Casa Civil – inicialmente 26 anos e 6 meses, ajustado para 26 anos de prisão, com 100 dias-multa, cada um no valor de 1 salário mínimo e início da pena em regime fechado
  • Augusto Heleno – ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) – 21 anos de prisão, sendo 18 anos e 11 meses de reclusão, 2 anos e 1 mês de detenção, e 84 dias-multa, cada um no valor de 1 salário mínimo
  • Alexandre Ramagem – ex-diretor da PF
  • Anderson Torres – ex-ministro da Justiça – 24 anos de prisão, sendo 21 anos e 6 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 100 dias-multa no valor de 1 salário mínimo
  • Paulo Sérgio Nogueira – ex-ministro da Defesa
  • Almir Garnier – ex-comandante militar – 24 anos de prisão, sendo 21 anos e 6 meses de reclusão, 2 anos e 6 meses de detenção e 100 dias-multa, cada dia-multa no valor de 1 salário mínimo. Regime inicial fechado.
  • Mauro Cid – general da ativa – 2 anos de prisão em regime aberto

Flávio Dino

  • Jair Bolsonaro – 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 124 dias-multa, cada dia-multa no valor de 2 salários mínimos (seguindo o relator)
  • Walter Braga Netto – 26 anos de prisão (relatou que calculou pena maior, de 30 anos, mas preferiu seguir o relator)
  • Augusto Heleno – 21 anos de prisão (seguiu o relator)
  • Alexandre Ramagem
  • Anderson Torres – 24 anos de prisão (seguiu o relator)
  • Paulo Sérgio Nogueira
  • Almir Garnier – 24 anos de prisão (seguiu o relator)
  • Mauro Cid – 2 anos de prisão em regime aberto (seguindo o relator)

Luiz Fux

  • Jair Bolsonaro – Ministro julgou improcedente a acusação
  • Walter Braga Netto – 7 anos de prisão, apenas pelo crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito
  • Augusto Heleno – Não votou sobre pena, pois votou pela absolvição total
  • Alexandre Ramagem
  • Anderson Torres – Não votou sobre pena, pois votou pela absolvição total
  • Paulo Sérgio Nogueira
  • Almir Garnier – Não votou sobre pena, pois votou pela absolvição total
  • Mauro Cid – 2 anos de prisão em regime aberto (seguindo o relator)

Cármen Lúcia

  • Jair Bolsonaro – 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 124 dias-multa, cada dia-multa no valor de 2 salários mínimos (seguindo o relator)
  • Walter Braga Netto – 26 anos de prisão (apesar de ter calculado outra pena, decidiu acompanhar o relator)
  • Augusto Heleno – 21 anos de prisão (seguiu o relator)
  • Alexandre Ramagem
  • Anderson Torres – 24 anos de prisão (seguiu o relator)
  • Paulo Sérgio Nogueira
  • Almir Garnier – 24 anos de prisão (seguiu o relator)
  • Mauro Cid – 2 anos de prisão em regime aberto (seguindo o relator)

Cristiano Zanin

  • Jair Bolsonaro – 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 124 dias-multa, cada dia-multa no valor de 2 salários mínimos (seguindo o relator)
  • Walter Braga Netto – 26 anos de prisão (sugeriu ajuste no cálculo do relator)
  • Augusto Heleno – 21 anos de prisão (seguiu o relator)
  • Alexandre Ramagem
  • Anderson Torres – 24 anos de prisão (seguiu o relator)
  • Paulo Sérgio Nogueira
  • Almir Garnier – 24 anos de prisão (seguiu o relator)
  • Mauro Cid – 2 anos de prisão em regime aberto (seguindo o relator)

Lista completa dos réus e penas

Jair Bolsonaro – 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 124 dias-multa, cada dia-multa no valor de 2 salários mínimos

Walter Braga Netto - 26 anos de prisão (pena ajustada após cálculo e intervenção de Zanin), além de 100 dias-multa, cada um no valor de 1 salário mínimo

Augusto Heleno – 21 anos de prisão, sendo 18 anos e 11 meses de reclusão, 2 anos e 1 mês de detenção, além de 84 dias-multa, cada um no valor de 1 salário mínimo. Regime inicial fechado.

Alexandre Ramagem – aguardando condenação

Anderson Torres – 24 anos de prisão, sendo 21 anos e 6 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 100 dias-multa, cada um no valor de 1 salário mínimo

Paulo Sérgio Nogueira – aguardando condenação

Almir Garnier – 24 anos, sendo 21 anos e 6 meses de reclusão, 2 anos e 6 de meses de detenção e 100 dias-multa, cada dia multa no valor de 1 salário mínimo

Mauro Cid – 2 anos de prisão em regime aberto – aguardando condenação

