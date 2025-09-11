Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Imprensa internacional repercute condenação de Bolsonaro no STF e vê teste para democracia

O tema ganhou destaque nas páginas iniciais dos principais portais de notícias do planeta

Estadão Conteúdo
fonte

Jair Bolsonaro. (Foto: Gustavo Moreno/STF)

A imprensa internacional repercute amplamente a formação de maioria na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro pela trama golpista. O tema ganhou destaque nas páginas iniciais dos principais portais de notícias do planeta, que lembraram a pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, para reverter o julgamento com a imposição de tarifas ao Brasil.

"Ex-presidente do Brasil Bolsonaro é considerado culpado de conspiração para golpe", ressalta a manchete da BBC, ao noticiar que o líder da direita pode enfrentar décadas de prisão após o julgamento. O The New York Times ressaltou que Bolsonaro é acusado de supervisionar uma "vasta conspiração" que incluiria planos de reverter o resultado das eleições de 2022 e de assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vencedor do pleito.

"Isso marca um momento crucial em um julgamento de meses que testou a maior democracia da América Latina, dominou as manchetes no país e no exterior e lançou dúvidas sobre o futuro jurídico e político da figura de direita mais poderosa do Brasil", pontuou o NYT.

O The Washington Post também chamou atenção para o impacto do caso na "jovem democracia" brasileira e a deterioração das relações com os EUA. Para o diário, a decisão do STF pode marcar um "ponto de virada" para uma nação que já foi alvo de múltiplos golpes de estado ao longo da história.

O Post comentou ainda que o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, teve o visto revogado por meio da lei Magnitsky. No mês passado, o jornal americano entrevistou Moraes, que acusou as autoridades americanas de não entenderem o caso.

A Bloomberg reproduz uma foto de Bolsonaro na página inicial, com uma reportagem que enfatiza o fato de o político ser o primeiro ex-presidente do País condenado por tentativa de golpe.

Destaque na Europa

Na Europa, o assunto também domina o noticiário, ao lado do assassinato do influenciador conservador Charlie Kirk. A versão online do espanhol El Paísestampa na manchete principal: "Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado". A publicação classifica o ex-presidente como uma figura "ultradireitista" que buscou não entregar o poder para o rival.

Na França, o Le Monde destaca que o julgamento está na raiz de uma "crise sem precedente" entre Brasil e EUA. O britânico The Telegraph cita o apelido de "Trump dos Trópicos" frequentemente associado a Bolsonaro e vê paralelos entre os eventos de 8 de janeiro de 2023 com a invasão da sede do legislativo americano em 6 de janeiro de 2021.

O Bild, da Alemanha, diz que o resultado é um "passo histórico". Na Holanda, o Trouw traz a notícia também como maior destaque e ressalta que a decisão deve "enfurecer" o presidente dos EUA, Donald Trump.

A agência de notícias Reuters chama a condenação de um "golpe poderoso ao movimento de extrema-direita que ele Bolsonaro criou". O veículo coloca o episódio em um contexto geral de julgamentos contra outras figuras conversadoras globalmente, como Marine Le Pen na França e Rodrigo Duterte nas Filipinas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BOLSONARO/STF/JULGAMENTO/CONDENAÇÃO/IMPRENSA INTERNACIONAL
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

SAÚDE

Número de crianças obesas já é maior que o de desnutridas, diz Unicef

A nível global, um em cada 10 jovens apresenta a condição, que aumenta o risco de doenças fatais

11.09.25 15h22

Veja o que se sabe até agora sobre o assassinato do influenciador trumpista Charlie Kirk

11.09.25 12h43

MORTE BRUTAL

Funcionário de zoológico é devorado por leões à luz do dia e em frente a grupo de turistas

Apesar do ocorrido, o zoológico permaneceu aberto normalmente e afirmou que reforçará as medidas de segurança

11.09.25 11h08

Presidente da Coreia do Sul diz que empresas terão dificuldades para investir nos EUA

11.09.25 8h57

MAIS LIDAS EM MUNDO

Maus Tratos

Policiais resgatam 5 filhos que eram mantidos sem comida e trancados em quarto por um casal

As crianças não tinham contato com outras pessoas da cidade

05.09.25 12h52

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MADURO X TRUMP

Maduro pede diálogo a Trump para evitar conflito entre Venezuela e EUA

Vestido com uniforme militar, Maduro supervisionou uma cerimônia em que ordenou a mobilização de milícias civis e afirmou que haveria uma "luta armada" em caso de ataque.

06.09.25 14h33

BEBÊ SURPRESA

Mulher descobre gravidez ao dar à luz em banheiro de casa: 'Achei que ia morrer'

Fotógrafa americana de 30 anos achou que estava morrendo ao sentir fortes dores, mas deu à luz uma menina sem saber que estava grávida. Relato viralizou nas redes sociais.

08.09.25 21h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda