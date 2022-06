Vítima de agressão física em ponto de táxi, em Belém, presta depoimento na Polícia Civil

“Elas foram agredidas porque são um casal de meninas”. A afirmação foi feita, nesta sexta-feira (3), pela historiadora Lara Costa, prima de uma das jovens agredidas em um ponto de táxi, no bairro de São Brás, em Belém. Pela manhã, uma das vítimas, de 23 anos, prestou depoimento na Delegacia de Combate aos Crimes Discriminatórios e Homofóbicos (DCCDH), da Polícia Civil do Pará.

O depoimento começou por volta das 10 da manhã e durou mais de duas horas. Ainda abalada emocionalmente, a vítima preferiu não dar declarações à imprensa. A outra jovem está hospitalizada. O vídeo com as duas jovens sendo agredidas fisicamente circulou nas redes sociais. Lara Costa contou que a família de sua prima, que ela identificou como Ane, está muito abalada. “A mãe dela tem, às vezes, crise de choro. Ela não vê mais a filha segura na rua. A gente nunca imaginou passar por isso. A gente pensa que isso nunca vai acontecer com a gente”, afirmou.

Na opinião de Lara, a violência foi motivada por homofobia. “Elas foram agredidas por serem um casal lésbico. E isso incomodou eles (os taxistas). E, a partir disso, veio a agressão. Não foi por consumo de bebida alcoólica e nem por nada que foi alegado”, afirmou. Lara disse que as famílias das jovens esperam por Justiça. “A gente espera que eles paguem pelo o que fizeram. As cenas (mostradas no vídeo) são absurdas. São cenas de violência”, afirmou. Lara acrescentou que a outra jovem permanece internada, mas está reagindo bem.

Jane Patrícia Gama, coordenadora da Diversidade Sexual de Belém (CDS), da Prefeitura de Belém. "As pessoas se acham no direito de fazer essa violência, de nos matar”, disse. (Ivan Duarte/O Liberal)

"As pessoas se acham no direito de fazer essa violência, de nos matar", diz coordenadora da Diversidade Sexual de Belém

Jane Patrícia Gama, coordenadora da Diversidade Sexual de Belém (CDS), da Prefeitura de Belém, também acompanhou o depoimento da vítima. O município acompanha o caso por meio da Secretaria Extraordinária de Cidadania e Direitos Humanos de Belém (SecDH) e pelas Coordenadorias Municipais da Diversidade Sexual (CDS) e da Mulher (Combel).

“Isso não pode acontecer. As pessoas se acham no direito de fazer essa violência, de nos matar”, disse. Ela afirmou que o Brasil é o país que mata mais pessoas LGBTQ+ (sigla que representa: lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transsexuais, queer e outros grupos de gênero e sexualidade). Uma morte a cada 23 horas.

Jane Gama afirmou que, desde o começo da denúncia, a prefeitura de Belém está acompanhando o caso. “Isso não pode ficar impune. Tem que ser investigado e as pessoas, punidas”, disse. “Parem de nos matar, deixem-nos viver”, afirmou. Ela acrescentou que o registro oficial das agressões ainda não havia sido feito porque as vítimas estavam com medo. “Elas estão preocupadas com a segurança delas. E foram orientadas a fazer a denúncia. Tem que denunciar. Não podemos no calar”, completou. A outra vítima será ouvida assim que receber alta hospitalizar. O depoimento, nesta sexta-feira, foi dado à delegada Adriana Norat. Sobre o caso, a Polícia Civil informou que se manifestará por meio de nota à imprensa.