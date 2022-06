Coletivo realiza 'beijato' em manifestação a casos de lesbofobia em Belém

Será realizado nesta sexta-feira (3) o “Beijato contra a Lesbofobia”, às 16h, em frente a um ponto de táxi localizado na Avenida Duque de Caxias, no bairro do Marco, em Belém. O ato, que envolverá beijo entre mulheres como forma de manifestação, é promovido pelo “Coletivos Juntas! Belém”, com o apoio do “Coletivo Sapato Preto”, grupo “Lesboamazônidas”, “ONG Olívia”, “Roda de Sapatão” e “Lesbi Pará”. O objetivo da manifestação é chamar atenção para casos de violência.

A organização do movimento se deu após o episódio de agressão a duas jovens em um ponto de táxi na esquina das avenidas José Bonifácio e Romulo Maiorana, em Belém, na última quarta-feira (01). As agressões teriam tido início, supostamente, após as duas se beijarem. A cena de violência contou com agressões físicas e verbais praticadas por um grupo de taxistas que trabalham no local. Após a repercussão do caso, diversas foram as críticas nas redes sociais.

Para Beto Paes, vice-presidente do Movimento LGBTQIA+ do Pará, o beijato é um momento para dizer a todos que esse grupo tem o direito de demonstrar afeto em locais públicoa sem que sofra qualquer tipo de retaliação.

"Não vamos tolerar nenhum tipo de lesbofobia sem que a gente reaja. Exatamente por entender que um mundo um livre, plural é um mundo para todo mundo. E é inadmissível que as pessoas sofram violência física pelo simples fato de estarem demonstrando afeto", relatou Beto Paes.

Em publicação no Instagram, o “Coletivo Juntas! Belém”,explicou que o motivo da realização do Beijato é por garantia de direitos e segurança à comunidade LGBT, além de ser uma forma de repúdio às agressões.

“Em forma de resistência, estaremos em ato para bradar em coro por justiça, resistindo como sempre estivemos e mostrando que não vamos aceitar que nenhuma de nós seja violentada”, diz o texto da publicação.

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)