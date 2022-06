Sindicato dos Taxistas se manifesta sobre caso de agressão a jovens

​O presidente do Sindicatos dos Taxistas do Município de Belém (Stabepa), Waldir Souza, se manifestou na tarde desta quinta-feira (2) sobre o caso envolvendo duas mulheres que teriam sido agredidas, na última quarta-feira (1º), em um ponto de táxi localizado na esquina das avenidas José Bonifácio com a Romulo Maiorana, no bairro de São Brás, em Belém. Ele disse que esteve em contato com um dos taxistas que aparecem travando luta corporal com as jovens para apurar o que teria acontecido. A reportagem tenta localizar as mulheres envolvidas no caso.

O desentendimento foi filmado por pessoas que passavam pelo local e enviado à Redação Integrada de O Liberal. O registro gravado por populares mostra que pelo menos quatro homens estão envolvidos nas agressões contra as jovens. O primeiro deles, vestido de camisa preta, empurra uma das vítimas. A jovem cai no chão, consegue se levantar e acaba derrubando o suspeito. Em determinado momento, ele dá um chute na vítima para que ela se afaste.

A confusão continua. Uma segunda jovem é imobilizada por três homens: dois de camisa vermelha e um terceiro, vestido de branco, que chega posteriormente. Em determinado momento, ela tenta se soltar dos suspeitos, sem sucesso. O vídeo é encerrado em seguida.

“O que eu fiquei sabendo é que elas estavam bebendo vinho desde cedo. Os taxistas foram pedir para elas saírem, pois eles queriam trabalhar. E elas estavam sentadas no banco lá do ponto. Elas foram para cima deles, morderam eles. Agrediram até uma pessoa que ia passando e não tinha nada a ver com a situação”, disse Waldir Souza.

Ainda segundo ele, as jovens não teriam se beijado. “A nossa categoria tem mais de cem anos e nós nunca tivemos problemas desse tipo com nossos clientes. Tem clientes bissexuais, transexuais... Tratamos todos iguais e com respeito”, afirmou.

Waldir explicou também que foram os próprios taxistas quem​​ acionaram a Polícia Militar para intervir na situação. Todos foram conduzidos para a Seccional de São Brás, onde o caso foi registrado.

O que diz o boletim de ocorrência?

No boletim de ocorrência, registrado por um policial militar que atendeu ao chamado, consta que as vítimas do ocorrido seriam três taxistas que chamaram atenção das jovens “que estavam bebericando onde fica o ponto dos taxistas”.

De acordo com o documento, “estas não gostaram e partiram para cima de três taxistas onde vieram a morder e arranhar os mesmos”. No relato, o policial militar disse que “ambas estavam totalmente fora de controle e altamente embriagadas”. A Polícia Militar foi procurada para comentar o assunto, mas ainda não deu retorno.