Velho conhecido da polícia, ‘Sorriso da Morte’ é preso novamente em Parauapebas

​Geovane Araújo Campos, mais conhecido pelo apelido “Sorriso da Morte” foi preso na madrugada desta​​ terça-feira (10), na avenida Bom Jardim, no Bairro Bela Vista II, em Parauapebas, no sul do Pará. Ele é acusado, junto de outras quatro pessoas, de homicídio. O jovem de 24 anos já havia sido preso em abril do ano passado, após atacar um homem a pauladas e roubar o celular dele. Com informações do site Correio de Carajás.

VEJA MAIS

“Sorriso da Morte” foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar (PM) enquanto seguia pela avenida e agia, de acordo com os policiais, “de maneira suspeita”.

Assim que foi identificado, os agentes constataram que havia um mandado de prisão preventiva em desfavor do jovem, expedido pela 2ª Vara Criminal de Parauapebas em 13 maio de 2022, quando ele foi acusado de homicídio.

De imediato, os policiais deram cumprimento ao mandado de prisão e conduziram “Sorriso da Morte” à Delegacia de Polícia Civil. O rapaz foi ouvido e, em seguida, encaminhado para a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde está à disposição do Poder Judiciário.