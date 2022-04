'Sorriso da Morte' é preso por tentativa de homicídio e roubo no Pará

Geovane Araújo Campos, mais conhecido como “Sorriso da Morte”, foi preso na tarde desta quinta-feira (31), em Parauapebas, suspeito de ter roubado e agredido a pauladas um homem na madrugada do mesmo dia. As informações são do site Debate Carajás.

De acordo a Polícia Militar, uma equipe do Grupamento Tático fazia policiamento ostensivo quando foi acionada para ajudar na localização da pessoa responsável por ter atacado um homem. A vítima relatou ter recebido anúncio de assalto e, em seguida, sido agredida na cabeça, além de ter o aparelho celular roubado.

Durante o dia, o dono do celular conseguiu rastrear o aparelho e, acompanhado dos policiais, chegou na rua Estados Unidos, bairro Parque das Nações, onde “Sorriso da Morte” foi identificado e reconhecido como autor do crime.

Em buscas efetuadas no local, foram apreendidos três aparelhos celulares, além de uma pequena quantidade de maconha e crack. O acusado e as apreensões foram apresentados na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil.