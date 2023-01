Parauapebas: Suspeito de planejar sequestro de fazendeiro, ‘Argentino’ morre em intervenção policial

Nascido na cidade de Marabá, o jovem Wesley Saraiva Miranda, mais conhecido como “Argentino”, 21 anos, morreu em confronto com a Polícia Militar na avenida das Flores, no bairro Linha Verde, em Parauapebas, no sudeste do Pará. O caso foi registrado na quinta-feira (5), por volta das 13h30. O jovem seria integrante de um grupo que possivelmente planejava o sequestro de um fazendeiro da região. As informações são do site Debate de Carajás.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição avistou duas pessoas saindo de um carro branco em direção a uma casa. Os suspeitos foram identificados como Tiago de Souza Batista, o motorista, e Juliana da Silva Lima, que estava no banco do passageiro.

Ainda segundo a PM, enquanto o carro era abordado, dois homens foram vistos pulando o muro da casa pela parte de trás rumo a uma área de mata. Os policiais fizeram o cerco e entraram no mato em busca dos dois elementos. Neste momento, os agentes foram recebidos a tiros de revólver calibre 32.

Para resguardar a equipe policial, o autor dos disparos, Wesley Saraiva, foi alvejado. O outro suspeito conseguiu fugir. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada para socorrer o ferido, que chegou ao hospital ainda com sinais vitais, mas morreu logo em seguida.

Os policiais deram continuidade na ocorrência e apresentaram Tiago Batista e Juliana Lima na Delegacia de Polícia Civil. A mulher ainda teria confessado que o plano era sequestrar um fazendeiro, conhecido dela.

Além da arma que foi utilizada na troca de tiros, foram apreendidas também cinco munições – duas deflagradas, duas picotadas e uma intacta –, três celulares e o carro usado pelo quarteto no suposto sequestro frustrado.