Ultraleve cai na PA-127 no município de Igarapé-Açú, nordeste paraense

Um ultraleve fez um pouso forçado na manhã desta sexta-feira (17) na PA- 127, na Vila do Triângulo, município de Igarapé-Açú, nordeste paraense. O pouso assustou moradores que passavam pela área.

Pelas imagens é possível ver que o ultraleve ficou com as asas destruídas. De acordo com informações do 5° Batalhão de Polícia Militar, um casal estava no avião e não ficou ferido.

No momento do pouso não passava nenhum carro pela rodovia. Uma viatura da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram enviados para o local. Ainda não se sabe quais as causas do acidente.

VEJA MAIS

Matéria em atualização.