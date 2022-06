Piloto que já morou no Pará morre em acidente de avião

Ex-morador do município de Novo Progresso, no Pará, um piloto morreu na queda de um avião, na cidade de Boa Vista, no estado de Roraima. O acidente com o monomotor ocorreu próximo de uma pista de pouso. As informações são do jornal Folha do Progresso. O acidente aconteceu na manhã de sexta-feira (3) e, segundo as primeiras informações, pode ter sido causado por uma possível pane elétrica.

O piloto era conhecido como Longarina. Não há informações se havia mais pessoas na aeronave. Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte do piloto. Um deles escreveu: “Um dia triste para a aviação. Comandante Longarina fez seu último voo. Que Deus conforte a família e receba sua alma em glória. Descanse em paz, amigo comandante Longarina”. As causas do acidente deverão, agora, ser investigadas pelas autoridades competentes.